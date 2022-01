Horizon Forbidden West : Guerrilla Games révèle les tribus de l’Ouest prohibé

Les tribus de Horizon : Forbidden West se dévoilent en vidéo.

Ben McCaw, le directeur narratif de Guerrilla Games, présente les mystérieuses terres et coutumes de certaines des nouvelles tribus qui seront présentes dans le prochain chapitre de l’histoire d’Aloy : “Après avoir traversé la frontière de l’Ouest prohibé, elle retrouvera des tribus déjà bien connues et en rencontrera de nouvelles. Des villages frontaliers carjas et oserams, aux champs contaminés des Utarus à Mélopée, en passant par les Terres des clans tenakths ravagées par la guerre, de nouvelles alliances et des ennemis mortels l’y attendent. Découvrez avec nous les résidents de ce nouveau monde, leurs terres et leurs coutumes. Mais, ne vous attendez pas à percer tous leurs secrets. Comme ne tardera pas à le découvrir Aloy, le seul moyen d’élucider les mystères de l’Ouest prohibé est de l’explorer.”

Take a tour of Horizon Forbidden West’s unique settlements in a new video showcasing the diverse people and lands Aloy will encounter: https://t.co/MPwx7kY4sx pic.twitter.com/XIy76PK9g0 — PlayStation (@PlayStation) January 7, 2022

Un trailer pour les nouvelles tribus de Horizon : Forbidden West

Les habitants du monde d’Horizon sont divisés en tribus, chacune ayant sa propre histoire et ses propres traditions. En se rendant dans l’Ouest prohibé, Aloy va rencontrer des personnages encore plus fascinants comme les Utarus et les Tenakths.

Horizon : Forbidden West sera disponible en exclusivité sur PS5 et PS4 dès le 18 février prochain.