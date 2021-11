Horizon Forbidden West : Guerrilla Games présente les nouvelles machines qui vont croiser la route d’Aloy

Blake Politeski et Maxim Fleury du studio néerlandais Guerrilla Games parlent des créatures mécaniques qui peuplent l’univers post-apocalyptique de Horizon : Forbidden West dans un article du blog des développeurs. De tailles et de formes variées, elles sont basées sur différentes créatures ayant existé au cours de l’histoire de la planète, comme des dinosaures, des mammifères préhistoriques et des oiseaux. Fascinantes mais redoutables, elles représentent un danger omniprésent tout au long de la quête d’Aloy.

New Machines and returning foes with new lethality await Aloy in Horizon Forbidden West. Guerrilla discusses how to combat these enemies: https://t.co/c0AE3apPCh pic.twitter.com/yEYnMlidXT

— PlayStation (@PlayStation) November 8, 2021