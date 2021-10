Horizon Forbidden West : Guerrilla Games détaille l’évolution d’Aloy

Ben McCaw et Bastien Ramisse du studio néerlandais Guerrilla Games expliquent dans un article du blog des développeurs ce qui va changer pour l’héroïne Aloy dans Horizon : Forbidden West. Héroïne, chasseuse et exploratrice, elle aura encore beaucoup de responsabilités alors qu’elle continue d’affronter les défis et les dangers de ce monde, en plus de devoir de trouver les réponses à ses questions pour sauver la vie sur Terre et en apprendre plus sur son identité.

