Horizon Forbidden West : Guerrilla Games annonce la fin du développement

Angie Smets, directrice et productrice exécutive chez Guerrilla Games, se réjouit de la bonne nouvelle après des mois de dur labeur : “Horizon Forbidden West est passé gold ! Cela signifie que nous sommes prêts à publier et à distribuer le jeu afin de vous permettre de découvrir l’Ouest prohibé aux côtés d’Aloy dans moins d’un mois. Je souhaite profiter de cette occasion pour féliciter toute l’équipe pour son travail, ainsi que pour remercier la communauté pour son soutien sans faille et son enthousiasme tandis que nous préparons la sortie du jeu.”

We have some exciting news for your all: Horizon Forbidden West has gone GOLD! ✨#HorizonForbiddenWest #RiseAboveOurRuin pic.twitter.com/oRHDtDlxTI

— Guerrilla (@Guerrilla) January 27, 2022