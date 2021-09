Horizon : Forbidden West et les détails des précommandes

Les précommandes de Horizon : Forbidden West sont désormais ouvertes dans le monde entier avec plusieurs éditions.

Attendu pour le 18 février 2022, l’opus Forbidden West de la licence Horizon du studio Guerrilla Games se déroule six mois après les événements de Zero Dawn : “Aloy, une chasseuse de machines, part enquêter sur une nielle aussi mystérieuse que redoutable qui frappe dans l’Ouest. Dans ces terres inconnues, elle rencontrera d’étranges nouvelles tribus, et devra faire face à des machines plus mortelles que jamais. Accompagnée de ses amis et de nouvelles connaissances, elle doit braver ce nouveau territoire afin de trouver les réponses dont elle aura besoin pour sauver la Terre.”

Horizon Forbidden West pre-orders are live now. Continue Aloy’s journey with full details on the Digital Deluxe Edition, Collector's Edition, pre-order bonuses, and more: https://t.co/1R8ikEpmNb pic.twitter.com/3PGHpHCHdN — PlayStation (@PlayStation) September 2, 2021

Si vous effectuez la mise à niveau PS4 à PS5 (payante uniquement pour les éditions standard et spéciale), vos sauvegardes pourront être transférées d’une console à l’autre sans aucun problème.

Horizon : Forbidden West et ses différentes éditions

Horizon : Forbidden West – Standard Edition

Jeu PS5 ou PS4 (format physique ou numérique)

Bonus de précommande : la tenue et la lance Héritage Nora

Horizon : Forbidden West – Digital Deluxe Edition

Jeu PS5 ou PS4 (format numérique)

Deux tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite)

Deux armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite)

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (pose spéciale et peintures de visage)

Un artbook numérique

Une bande-son numérique

Une édition numérique de “Le Faucon-Soleil”, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon : Zero Dawn

Horizon : Forbidden West – Special Edition

Jeu PS5 ou PS4 (format physique)

Un SteelBook

Un mini-artbook

Une bande-son numérique

Horizon : Forbidden West – Collector’s Edition

Jeu PS5/PS4 (format numérique)

Un SteelBook

Un mini-artbook

Des figurines sculptées à la main de Frappe-défense et d’Aloy

Horizon : Forbidden West – Regalla Edition