Horizon : Forbidden West est attendu pour 2021 sur PS5

Guerrilla Games prévoit de sortir Horizon : Forbidden West sur PS5 dès l'année prochaine.

Mathijs de Jonge, le game director de Horizon : Forbidden West, détaille le nouveau cadre du jeu et annonce une fenêtre de sortie pour 2021 sur la nouvelle console de Sony dans un Guerrilla Talks, une sorte de journal des développeurs qui pourrait devenir un rendez-vous régulier afin d’avoir de nouvelles informations : “Pour la suite, nous voulions aller plus loin et plus profondément, donc la carte est un peu plus vaste. Nous voulions également laisser les joueurs découvrir ce qui se cache sous la surface des lacs et des rivières. En voyageant dans l’Ouest Interdit, Aloy découvre de magnifiques vallées, des déserts et des villes en ruines, avec de nombreux sites emblématiques. Les paysages sont peut-être magnifiques, mais le danger se cache dans tous les recoins de l’Ouest Interdit. Il abrite une grande variété de machines comme les Shell Snappers qui gardent les rives et les marais, les Snapmaws qui chassent les voies navigables et les Sunwings qui patrouillent dans le ciel. Les joueurs découvriront des dizaines de nouvelles machines en explorant l’Ouest Interdit, et chacune de ces machines doit être scannée et étudiée afin de les combattre efficacement. L’Ouest Interdit est également le foyer de nouvelles tribus, dont certaines sont pacifiques, tandis que d’autres sont hostiles. Et l’une de ces tribus hostiles a découvert le savoir-faire permettant de contourner les machines et de les utiliser comme bêtes de guerre au combat. Une des plus grandes machines est le Tremor Tusk, qui ressemble à un mammouth. Il est chargé d’armes et d’armures lourdes. S’il est déjà dangereux quand on le rencontre dans la nature, quand il est spécialement équipé par les tribus, il est encore plus dangereux. L’Ouest Interdit recèle un défi encore plus grand, à savoir l’effondrement de la biosphère. Un fléau rouge infecte les terres, provoquant la mort d’animaux sauvages et affamant les animaux et les tribus. Le temps est devenu incontrôlable, générant des tempêtes de supercellules massives qui inondent les canyons et les champs. Aloy devra faire de grands efforts pour sauver ce monde. Comme le jeu est construit et conçu sur le mystère, nous ne voulons pas gâcher toutes les surprises maintenant. Nous avons travaillé très dur pour créer une suite digne de ce nom qui, nous l’espérons, plaira à tous les fans, mais aussi, nous l’espérons, aux nouveaux venus dans la franchise. Et nous avons pour objectif de sortir notre nouvelle production pour l’année prochaine.”

Guerrilla Games revient sur l’origine du titre Horizon : Forbidden West

En plus d’expliquer comment Horizon : Forbidden West va exploiter les fonctionnalités de la PS5, Mathijs de Jonge justifie le titre ‘Forbidden West’ du nouvel opus de la licence Horizon : “Depuis le premier jeu, nous voulions vraiment créer un monde si beau que vous ayez envie d’y être. Avec la puissance de la PS5, nous pouvons rendre ce monde encore plus détaillé, plus vivant et plus immersif. Avec le SSD de la PS5, il n’y aura pratiquement pas d’écrans de chargement, donc dans un jeu en monde ouvert comme Horizon Forbidden West, si vous ouvrez la carte et voyagez rapidement d’un bout à l’autre, ou redémarrez à partir d’un point de contrôle, ce sera super rapide. Et lorsque vous démarrez le jeu, vous êtes directement dans l’action. ‘Forbidden West’ fait d’ailleurs référence à une nouvelle frontière mystérieuse qui s’étend de l’Utah aux États-Unis jusqu’à l’océan Pacifique à l’ouest.”