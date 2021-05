Horizon : Forbidden West, 14 minutes de gameplay en 4K capturé sur PS5

Le nouvel épisode de l'émission PlayStation State of Play de Sony a mis en avant la version PS5 de Horizon : Forbidden West.

Le directeur narratif Ben McCaw et le game director Mathijs de Jonge détaille dans les grandes lignes la vidéo de gameplay consacrée au nouvel opus de la licence Horizon du studio Guerrilla Games : “Aloy a envoyé son fidèle ami, Érend, fouiller les ruines de San Francisco à la recherche d’un précieux artefact. Mais il sera rapidement confronté à des difficultés lorsque son chemin croisera celui d’une faction rebelle de la tribu des Tenakths, des combattants vicieux capables de pirater les machines. Aloy devra alors traverser les ruines et combattre de nombreux ennemis afin de secourir son ami et continuer son voyage. Dans cette terre inconnue et dangereuse peuplée de menaces et remplie de défis, Aloy sera armée de nouveaux outils qui l’aideront à avancer. L’Attracteur lui permet de grimper plus vite pour rapidement fuir une situation dangereuse ; l’Ailegide l’aide à descendre en toute sécurité depuis les hauteurs (ou de surprendre ses ennemis d’en haut) ; et le masque de plongée lui donne accès à tout un monde sous-marin à explorer. Sans oublier toutes les améliorations apportées à son focus, qui révèle maintenant les zones qu’elle peut escalader, et lui permet de pirater encore plus de machines afin de les utiliser comme monture ou pour se battre.En parlant de combats, les stratégies et les choix sont au centre de Horizon Forbidden West grâce à un riche arsenal d’armes mis à la disposition du joueur. La fidèle lance d’Aloy est utile au corps à corps et offre de nouvelles possibilités de combo. Les arcs et leurs munitions spécialisées peuvent retirer le blindage des machines et exposer ainsi leurs points faibles. Les grenades adhésives peuvent être tirées à la fronde pour ralentir temporairement les ennemis. Bien d’autres armes vous attendent, et chacune peut être améliorée sur un établi. Aloy n’aura pas seulement affaire à des ennemis humains. De nombreuses nouvelles machines mortelles l’attendent dans ce jeu comme les Ailes-d’hélion dans le ciel, Galop-griffes et Frappe-défenses sur terre, Carapateurs et Tunneliers (plus petits mais à ne pas sous-estimer) dans l’eau. Et ce n’est que le début, bien d’autres ennemis vous attendent dans le vaste monde ouvert de Horizon Forbidden West. Il vous faudra faire preuve de ruse et d’imagination pour tous les vaincre.”

The new #HorizonForbiddenWest gameplay footage looks incredible. Can’t wait to take on that awesome Tremortusk. Congrats @Guerrilla on a great State of Play showing! pic.twitter.com/lAqkD2igvZ — Hermen Hulst (@hermenhulst) May 27, 2021

PlayStation State of Play : du gameplay de Horizon Forbidden West en 4K avec des combats

Horizon : Forbidden West se déroule six mois après les événements de Horizon : Zero Dawn. Aloy, une chasseuse de machines, part enquêter sur un mystérieux et redoutable fléau qui frappe dans l’ouest. Dans ces terres inconnues, elle rencontrera d’étranges nouvelles tribus, et devra faire face à des machines plus mortelles que jamais. Aux côtés de vieux amis et de nouveaux compagnons, il lui faudra survivre à ce monde hostile afin de trouver les réponses nécessaires pour sauver toute vie sur Terre.

Guerrilla Games promet de nouvelles informations très bientôt, dont la date de sortie. Le développement est d’ailleurs en bonne voie pour se finaliser d’ici les prochains mois. Quid de la qualité du jeu sur PS4 ? Gageons que le studio néerlandais en parlera durant l’été afin d’expliquer quelles seront les concessions pour y jouer sur une console current-gen comme la PS4 ou la PS4 Pro.