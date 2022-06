Horizon : Call of the Mountain, une aventure en VR avec Ryas

De l'action et de l'exploration seront au rendez-vous dans Horizon : Call of the Mountain.

Ben McCaw, directeur narratif chez Guerilla Games, présente Ryas, le protagoniste de l’expérience en réalité virtuelle dans le monde de Horizon : “Call of the Mountain permettra aux joueurs d’incarner un ancien guerrier des Carjas de l’Ombre qui espère pouvoir se racheter en enquêtant sur une nouvelle menace qui pèse sur l’Héliaume. L’archerie et l’escalade n’ont aucun secret pour lui, et ces deux compétences lui seront essentielles pour survivre, tantôt en grimpant les flancs de périlleuses montagnes, tantôt en éliminant de puissantes machines telles que le Gueule-d’orage. Au fil de votre périple, vous apprendrez à maîtriser divers outils et armes, mais également à utiliser les différents matériaux que vous offre le monde pour créer de l’équipement adapté à toutes les situations. Mais Ryas ne sera pas seul. En chemin, vous rencontrerez divers personnages de Horizon, nouveaux et anciens, y compris Aloy.”

Un trailer pour Horizon : Call of the Mountain

Développé par Firesprite avec l’aide de Guerilla Games, Horizon : Call of the Mountain sera disponible en exclusivité sur le PlayStation VR 2 via la PS5. En plus de l’histoire principale, une excursion immersive sur la rivière sera proposée afin de découvrir la puissance du nouveau casque VR de Sony. Cependant, attention aux machines qui pourraient s’inviter à bord.