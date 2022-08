Hooked on You, le spin-off de Dead by Daylight, est disponible

Behaviour Interactive lance le premier spin-off de Dead by Daylight. Hooked on You est un jeu de romance dans l'univers de DBD. D'autres jeux ont aussi été dévoilés.

Behaviour Interactive fête son 30ᵉ anniversaire cette année et, pour l’occasion, le studio a réalisé un stream pour annoncer ses différents projets en préparation, y compris la “suite” de Dead by Daylight (DBD). En mai dernier, Behaviour Interactive révélait qu’un jeu de romance dans l’univers de sa licence arriverait cet été. Les fans peuvent désormais découvrir ce nouveau titre, Hooked on You, celui-ci étant disponible depuis peu sur Steam.

Hooked on You est le premier spin-off de Dead by Daylight, il a été développé par le studio Psyop, à qui l’on doit I Love You, Colonel Sanders !. C’est un roman visuel dans lequel vous pouvez vivre des aventures romantiques avec quatre des tueurs du jeu principal… sur l’Île du Meurtrier, bien évidemment. L’histoire mélange humour, romance et horreur, de quoi permettre aux fans de vivre certains de leurs rêves dans l’univers de Dead by Daylight.

En ce qui concerne Dead by Daylight en lui-même, Behaviour Interactive a donné quelques informations quant au deuxième chapitre, Resident Evil, qui arrivera bientôt. Le DLC The Resident Evil: Project W introduira Albert Wesker, alias The Mastermind dans DBD, et deux nouveaux survivants : Ada Wong et Rebecca Chambers. De plus, Behaviour Interactive travaille à remanier la map Raccoon City Police Department qui a fait ses débuts avec le premier chapitre Resident Evil, l’année dernière.

D’autres jeux ont aussi été dévoilés

Ce premier showcase de Behaviour fut aussi l’occasion d’annoncer de nouveaux jeux. L’un d’entre eux est Meet Your Maker, un jeu de construction de base et de raid qui devrait arriver l’année prochaine. Vous pouvez assembler des avant-postes pleins de pièges et de gardes pour protéger du matériel génétique prisé par les autres joueurs. Et vous infiltrerez les bases des autres joueurs pour leur voler ce même matériel. Une première phase de test doit démarrer dans le courant du mois.

Flippin Misfits, un brawler 3D est aussi en préparation. Jusqu’à quatre joueurs s’affrontent dans l’espace. Le jeu arrivera sur Steam en septembre. Nous avons aussi pu apercevoir un titre répondant au nom de code Project S. Il s’agit d’un jeu d’énigme en monde ouvert avec des modes solo, coopération et multijoueur. Behaviour travaille sur Project S, dont la sortie est prévue pour l’année prochaine, avec Lunarch Studios. Davantage de détails très bientôt.