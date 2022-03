Honda sera le partenaire de Sony pour la production de voitures électriques

Une joint-venture entre Sony Group Corporation et Honda Motor Company est en cours de création.

Cette alliance vise à réunir les capacités de développement de la mobilité, la technologie de fabrication des carrosseries de véhicules et l’expérience de gestion du service après-vente cultivées par Honda Motor Company depuis de nombreuses années, avec l’expertise de Sony Group Corporation dans le développement et l’application des technologies d’imagerie, de détection, de télécommunication, de réseau et de divertissement, afin de réaliser une nouvelle génération de mobilité et de services qui s’alignent étroitement sur les utilisateurs et l’environnement, et continuent d’évoluer à l’avenir.

“Notre objectif est de remplir le monde d’émotions grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie“, a déclaré Kenichiro Yoshida, président-directeur général de Sony Group Corporation. “Grâce à cette alliance avec Honda, qui a accumulé une vaste expérience et des prouesses mondiales dans l’industrie automobile pendant de nombreuses années et qui continue à faire des avancées révolutionnaires dans ce domaine, nous avons l’intention de nous appuyer sur notre vision pour faire de l’espace de mobilité un espace émotionnel et contribuer à l’évolution de la mobilité centrée sur la sécurité, le divertissement et l’adaptabilité“. Toshihiro Mibe, PDG de Honda Motor Company, ajoute : “Nous nous efforcerons d’être à la pointe de l’innovation, de l’évolution et de l’expansion de la mobilité dans le monde, en adoptant une approche large et ambitieuse pour créer une valeur qui dépasse les attentes et l’imagination des clients. Nous y parviendrons en exploitant la technologie de pointe et le savoir-faire de Honda en matière d’environnement et de sécurité, tout en alignant les atouts technologiques des deux sociétés. Bien que Sony et Honda soient des entreprises qui partagent de nombreuses similitudes historiques et culturelles, nos domaines d’expertise technologique sont très différents. Par conséquent, je pense que cette alliance qui réunit les forces de nos deux entreprises offre de grandes possibilités pour l’avenir de la mobilité.”

Les ventes du premier modèle de la Sony Vision-S devraient commencer en 2025

La coentreprise de Sony et Honda devrait planifier, concevoir, développer et vendre des véhicules électriques, mais pas posséder ni exploiter les installations de fabrication. Honda sera ainsi le responsable de la fabrication avec l’aide de ses usines. Il est prévu qu’une plateforme de services de mobilité soit développée par Sony via la filiale Sony Mobility et mise à la disposition de la nouvelle société.