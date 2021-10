Honda dévoile ses futurs projets : entre robotique et Espace

Honda dévoile ses futurs projets pour la robotique, les véhicules électriques, ainsi que pour l'Espace.

Honda fabrique aujourd’hui bien davantage que des voitures et des camions. Matériel électrique, panneaux solaires, robotique industrielle, moteurs alternatifs et même des avions. Il y a quelques jours, Honda annonçait travailler à étendre encore son portfolio, pour inclure notamment des robots de téléprésence façon Avatar, des aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (ADAV, ou VTOL), pour les trajets courts et même un système de génération d’énergie pour la surface lunaire.

Pour son eVTOL, Honda veut utiliser la technologie éprouvée des batteries au lithium qu’il a déjà développée pour ses véhicules électriques ainsi qu’une unité hybride à base de turbine à gaz pour donner à ses futurs vaisseaux suffisamment d’autonomie pour réaliser des trajets d’une ville à une autre, relativement proches tout de même. Honda envisage que les taxis des airs seront aussi répandus que nos taxis conventionnels dans un avenir relativement proche. Ce programme n’en est qu’à ses débuts, évidemment, en phase de recherche, et devrait certainement le rester jusqu’à la seconde moitié de cette décennie. Honda espère cependant avoir des prototypes pour tests et certifications à l’horizon 2030, pour une commercialisation en bonne et due forme aux alentours de 2040. La concurrence sera rude, cependant. Cadillac y travaille, tout comme Joby (en partenariat avec la NASA) ou en Klein Vision, en Slovaquie.

Honda évoquait aussi le futur de la robotique selon la marque. Ses robots de téléprésence disposeraient d’une acuité visuelle et tactile capable de faire jeu égal avec celle des humains. Les robots pourraient donc remplacer l’homme dans nombre de tâches, plus ou moins ingrates. Les travailleurs du futur pourraient alors simplement enfiler un casque de VR pour se retrouver dans le corps de l’un de ces robots et remplir leur mission, à distance et en toute sécurité.

La marque expliquait par ailleurs vouloir son propre Robot Avatar, une nouvelle génération basée sur l’humanoïde Asimo, lequel pourrait entrer en service en 2030. Une démonstration sera d’ailleurs organisée au premier trimestre 2024. Mais pour pouvoir atteindre cet objectif, Honda doit pouvoir réduire davantage le hardware pour les mains et améliorer la dextérité.

Ainsi que pour l’Espace

Le géant japonais a aussi de grands projets pour l’Espace. Il travaillera à adapter ces piles à combustibles et ses technologies d’électrolyse sous haute pression existantes pour fonctionner à la surface de la Lune, et fournir ainsi une source d’énergie fiable. Ce système utiliserait l’électricité récupérée de sources renouvelables, comme le Soleil, pour briser les liens moléculaires de l’eau liquide, obtenant ainsi de l’hydrogène et de l’oxygène. Ces deux éléments passeraient alors dans les piles de Honda pour générer de l’électricité, fournir de l’oxygène aux habitats lunaires et de l’hydrogène pour les fusées.

Enfin, Honda espère pouvoir utiliser ses plus agiles mains Avatar sur une flotte de rovers lunaires contrôlés à distance. Cela permettrait de réaliser des missions complexes à la place d’astronautes faits de chair et d’os. Honda collabore avec l’agence spatiale japonaise (JAXA) et a déjà initié un vaste projet de recherche commun en juin dernier.