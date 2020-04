HomeKit : un simple hack rend compatible la caméra Logitech Circle 2 sans fil

Si la domotique est en plein essor, il convient de faire attention aux protocoles et plates-formes prises en charge pour se simplifier l'intégration. Et la chose n'est parfois pas simple, les bizarreries sont fréquentes chez les constructeurs.

Les fabricants d’accessoires pour la domotique l’ont bien compris. Proposer un produit compatible avec une plate-forme connue et reconnue comme Google Home ou Apple HomeKit est un très bon argument de vente pour les clients. Cela étant dit, cela s’accompagne assez souvent par une augmentation du tarif de l’appareil en question. Et parfois, la présence de cette prise en charge est pour le moins étrange… C’est le cas dans la gamme de caméras Logitech Circle 2.

La Logitech Circle 2 sans fil peut être compatible Apple HomeKit

Si vous possédez une caméra Logitech Circle 2 sans fil et que vous aimeriez bien la rendre compatible avec Apple HomeKit, vous avez de la chance. Tout ce dont vous avez besoin, c’est un peu de ruban électrique. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la caméra Circle 2 est proposée en deux modèles : un modèle filaire et un modèle sans fil, qui fonctionne sur batterie. Le modèle filaire est compatible avec HomeKit mais le sans fil ne l’est pas. Et pourtant, il s’agit bel et bien du même appareil. Pourquoi ? Comment ? Difficile à comprendre.

avec un simple morceau de ruban électrique

Toujours est-il que grâce à une vidéo publiée par le YouTuber Rey G, nous découvrons qu’il est très facile de rendre cette caméra Circle 2 sans fil compatible avec HomeKit. Il suffit de mettre un peu de scotch sur les broches. Cela fait croise à la caméra qu’elle est connectée sur un support filaire et permet alors au logiciel de fonctionner avec HomeKit. Ce “hack” a été découvert après une réponse du service client de Logitech qui indiquait que la Circle 2 sans fil pouvait devenir compatible avec HomeKit en la plaçant sur le support filaire. Reste que tout le monde n’a pas ce fameux support. Ce petit hack avec du ruban électrique semble parfaitement faire l’affaire. Cela étant dit, il faut savoir que l’autonomie de la caméra diminue drastiquement lorsqu’elle connectée à HomeKit. Il vous faudra donc certainement la recharger plus souvent, mais au moins pourrez-vous l’intégrer comme il se doit dans votre installation domotique HomeKit.