HomeKit et AirPlay 2 arrivent sur plusieurs TV LG de 2018

Les téléviseurs sont aujourd'hui des appareils technologiques très évolués. Ils se mettent à jour comme un smartphone. Ce sera le cas d'un certain nombre de modèles de TV LG de 2018. Une mise à jour intéressante pour les utilisateurs d'appareils Apple.

L’année dernière, LG annonçait l’arrivée de AirPlay 2 et HomeKit dans ses smart TV 2019. Une intégration très bienvenue, évidemment, mais malheureusement, seuls ses modèles 2019 – et ultérieurs, espérons-le – pourront profiter de ces fonctionnalités. Autrement dit, si vous avez un modèle datant de 2018 ou avant, vous ne pourrez pas profiter de ces nouveautés. Aujourd’hui, bonne nouvelle, il semblerait que le fabricant ait décidé de revoir sa position sur le sujet.

Plusieurs TV LG de 2018 auront droit à HomeKit et AirPlay 2

En effet, si l’on en croit un nouveau document découvert par MacRumors, il semblerait que LG ait décidé qu’un certain nombre de références datant de 2018 puisse finalement avoir droit à ces deux nouveautés. Selon le document en question, plusieurs smart TV de 2018 recevront cette fameuse mise à jour et leurs propriétaires pourront profiter chez eux de l’intégration de HomeKit – pour intégrer plus facilement le téléviseur dans leur installation domotique – et AirPlay 2 – pour diffuser les vidéos sur le téléviseur depuis un appareil Apple -.

La mise à jour n’est pas prévue avant Octobre 2020

Sont concernés les modèles LCD qui ont “SK” ou “UK” dans leur référence et les modèles OLED qui ont “B8” ou “Z8” dans leur référence. Malheureusement, les propriétaires d’un TV de cette liste devront patienter avant de pouvoir profiter des nouveautés. En effet, toujours selon ce même document, la mise à jour ne devrait pas être déployée avant Octobre 2020. Il faudra donc attendre de longs mois avant d’y avoir droit, à moins que LG ne décider de la proposer plus tôt. Cela étant dit, et malgré son déploiement assez tardif, cela reste une bonne nouvelle. Peut-être la pétition lancée il y a quelques mois est-elle à l’origine de ce revirement chez LG.