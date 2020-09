Hogwarts Legacy : un jeu de rôle et d’action-aventure en monde ouvert dans l’univers créé par J.K. Rowling

Situé dans le Poudlard des années 1800, Hogwarts Legacy se déroulera bien avant l'époque de Harry Potter.

Dans la peau d’un sorcier ou d’une sorcière, les joueurs vont pouvoir découvrir la vie d’étudiant à l’école de sorcellerie de Poudlard avec Hogwarts Legacy afin d’apprendre à maîtriser des sortilèges, perfectionner leurs compétences au combat, préparer des potions, dompter des animaux fantastiques ou encore s’allier avec des compagnons pour vaincre des ennemis mortels. Des missions et des scénarios les mettront face à des choix difficiles et qui révèleront les valeurs qu’ils défendent. Le monde ouvert permettra d’explorer des lieux, nouveaux ou familiers, comme la Forêt Interdite et le Village de Pré-au-lard. Certains cachent des dangers liés au passé lointain et oublié du monde des sorciers.

Un trailer pour Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy de Warner Bros Games, Avalanche Software et Portkey Games sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC en 2021.

“À travers des mécaniques du genre RPG, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, permet aux joueurs de vivre pour la première fois leur propre aventure dans le Wizarding World ! Les fans pourront ainsi continuer à se réunir derrière le Label Portkey Games“, a déclaré David Haddad, président de Warner Bros Games. “Avalanche a donné vie à ce monde détaillé et profond, empli de magie et d’action. Nous avons créé une histoire riche et mystérieuse qui passionnera les fans autant que les joueurs“. John Blackburn, directeur général du studio Avalanche, rajoute : “C’est un tel honneur de travailler sur une franchise aussi incroyable. L’équipe s’est donné comme mission de proposer une expérience authentique dans le Wizarding World, que les fans de Harry Potter et de RPG adoreront. Hogwarts Legacy est unique car il permet aux joueurs de s’immerger dans un récit inédit, rempli de personnages complexes et, bien sûr, de magie.”