Hogwarts Legacy : les Maisons de Poudlard ouvrent leurs portes

Les salles communes des Maisons de Poudlard modélisées dans Hogwarts Legacy par Avalanche Software sont basées sur celles de l'univers magique créé par la romancière britannique J.K. Rowling.

Lorsqu’un sorcier ou une sorcière s’inscrit à l’école de sorcellerie Poudlard, ils sont répartis dans différents groupes appelés Maisons. Celles-ci portent le nom des fondateurs de l’école de sorcellerie Poudlard qui sont Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. De plus, le Choixpeau magique assigne les élèves à ces Maisons en fonction de leur personnalité et des talents qu’ils possèdent, mais certains peuvent simplement demander à être envoyé dans une Maison précise.

Les salles communes joueront un rôle important dans Hogwarts Legacy. Bien qu’elles ne soient pas cruciales pour l’évolution du scénario, les salles communes seront un lieu où les joueurs pourront accepter des quêtes, parler à leurs colocataires et se détendre dans un environnement confortable. Il est également tout à fait possible que des secrets soient cachés dans chacune des salles communes, ajoutant ainsi une couche de rejouabilité. En effet, les joueurs d’une autre maison ne peuvent pas entrer dans une salle commune qui n’est pas la leur. Pour profiter pleinement de Hogwarts Legacy, les fans devront rejouer au jeu de rôle et d’action-aventure en monde ouvert quatre fois et choisir une maison différente à chaque fois.

La salle commune de Gryffondor dans Hogwarts Legacy

La salle commune de la maison Gryffondor se situe au septième étage de l’école de sorcellerie Poudlard, derrière le portrait de la Grosse Dame devant laquelle un élève doit prononcer un mot de passe, le plus célèbre étant Caput Draconis.

La salle commune de Poufsouffle dans Hogwarts Legacy

La salle commune de la maison Poufsouffle se situe au sous-sol de l’école de sorcellerie Poudlard, derrière une pile de grands tonneaux entassés dans un renfoncement de pierre plongé dans l’ombre. Un élève doit taper le deuxième tonneau en partant du bas au milieu de la deuxième rangée au rythme de Helga Poufsouffle. Si l’on tape sur le mauvais tonneau ou qu’on ne respecte pas le bon rythme, un flot de vinaigre se déverse sur l’intrus.

La salle commune de Serdaigle dans Hogwarts Legacy

La salle commune de la maison Serdaigle est située dans l’aile ouest de l’école de sorcellerie Poudlard. Un élève doit répondre correctement à une question posée par un heurtoir en forme d’aigle.

La salle commune de Serpentard dans Hogwarts Legacy

La salle commune de la maison Serpentard est située dans les cachots de l’école de sorcellerie Poudlard, derrière l’arche d’un serpent de pierre devant lequel un élève doit prononcer un mot de passe.