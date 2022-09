Hogwarts Legacy : le Quidditch sera absent

Le sport favori des sorciers n'est pas inclus dans Hogwarts Legacy.

Si le Quidditch était évoqué dans une première bande-annonce de Hogwarts Legacy, qui montrait également ce qui semblait être un élève de Poudlard en tenue de Quidditch, Avalanche Software annonce officiellement qu’il n’en sera rien :

On ne peut jouer au Quidditch dans Hogwarts Legacy. Cependant, le vol sur balai est un moyen de transport et les défis de course de balai font partie du jeu. Les joueurs peuvent également faire voler des balais pour explorer des lieux nouveaux et familiers autour du château de Poudlard. Le vol sur un balai est un moyen de déplacement dans Hogwarts Legacy et il y a aussi des courses de balai. Les joueurs peuvent assister à des cours de vol pour maîtriser leurs compétences de vol sur un balai.

Il n’y aura pas que le vol sur un balai dans Hogwarts Legacy pour explorer l’école de sorcellerie Poudlard ainsi que divers lieux nouveaux et familiers, notamment la Forêt interdite et le village de Pré-au-Lard :

Si J.K. Rowling n’est pas impliquée dans le développement de Hogwarts Legacy, Portkey Games, Avalanche Software et Warner Bros Games ont quand même consulté son équipe créative pour respecter l’univers étendu du monde des sorciers.

Bien que les jeux Portkey Games ne soient pas des adaptations directes des livres et des films, ils sont fermement ancrés dans l’univers magique du monde des sorciers. Tout en restant fidèles au travail original de J.K. Rowling, les développeurs de Portkey Games établissent un nouveau territoire en créant de nouvelles façons pour les fans de s’immerger dans le monde des sorciers. J.K. Rowling n’est pas impliquée dans la création du jeu, mais puisqu’elle a créé le monde des sorciers et que c’est une des plus grandes conteuses du monde, son extraordinaire corpus est à la base de tous les projets du Wizarding World. Il ne s’agit pas d’une nouvelle histoire de J.K Rowling, mais nous avons collaboré étroitement avec son équipe sur tous les aspects du jeu pour nous assurer qu’il reste conforme aux expériences magiques que les fans attendent. Bien que Hogwarts Legacy ne soit pas une adaptation directe des livres et des films, les jeux sont ancrés dans la tradition du monde des sorciers. Avalanche Software crée une expérience de jeu unique inspirée de l’univers magique créé par J.K. Rowling, dans lequel les joueurs trouveront des lieux, des personnages et des éléments d’histoire nouveaux et inattendus.