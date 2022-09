Hogwarts Legacy : la Boutique hantée de Pré-au-Lard, une quête exclusive sur PS5 et PS4

La Boutique hantée de Pré-au-lard est une aventure mystérieuse impliquant la commerçante de Pré-au-lard, Cassandra Mason.

En se rendant à Pré-au-Lard dans Hogwarts Legacy, les joueurs PlayStation pourront faire la rencontre de Cassandra Mason, la propriétaire d’une boutique qui souhaite se retirer au plus vite à cause d’une ambiance de plus en plus lugubre, notamment au sous-sol… Un sombre secret à découvrir dans cette quête exclusive.

This isn't your typical Hogsmeade Shop. The Haunted Hogsmeade Shop is a PlayStation exclusive quest that will include an additional Dungeon, Shopkeeper's Cosmetic Set, and an in-game Hogsmeade Shop. #HogwartsLegacy #StateofPlay pic.twitter.com/GOvltSxlzd — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) September 13, 2022

Chandler Wood, responsable de la communication chez Avalanche Software, précise :

Si je ne veux pas vous donner trop de détails sur ce qui se terre sous la boutique, je peux tout de même vous dire que, si vous surmontez les épreuves qui vous y attendent, vous deviendrez propriétaire d’une boutique rien qu’à vous, dans laquelle vous pourrez vendre des objets et des équipements au meilleur prix. Vous obtiendrez également en récompense un ensemble de cosmétiques du commerçant, parfait pour les élèves de Poudlard aux âmes d’entrepreneurs.

Un trailer pour la Boutique hantée de Pré-au-Lard de Hogwarts Legacy

En précommandant Hogwarts Legacy sur PS5 ou PS4, les joueurs recevront la recette de la potion Felix Felicis, une potion de chance qui révèle l’emplacement des coffres d’équipement sur la mini-carte pendant une journée entière. La recette n’est pas accompagnée des ingrédients et encore moins du matériel de la Salle sur Demande pour préparer un flacon de chance liquide.

​Hogwarts Legacy sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC le 10 février 2023. La version Nintendo Switch sortira plus tard.