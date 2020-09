Hogwarts Legacy : “Ce n’est pas une nouvelle histoire de J.K. Rowling”

L'autrice britannique J.K. Rowling n'est pas impliquée dans le développement de Hogwarts Legacy.

Alors qu’elle dérange de plus en plus de monde, dont ses fans les plus fidèles, pour ses prises de position intolérables sur la transidentité, les studios Warner Bros Games, Avalanche Software et Portkey Games ont décidé de préciser dans une foire aux questions que J.K. Rowling n’a pas participé à l’écriture du scénario de Hogwarts Legacy, un jeu vidéo original dans le monde de Harry Potter : “Elle n’est pas directement impliquée dans la création du jeu, cependant, son groupement extraordinaire d’écritures est le fondement de tous les projets dans le monde sorcier. Bien que Portkey Games ne proposer pas des adaptations directes des livres et des films, les jeux sont fermement ancrés dans l’univers de Harry Potter. Tout en restant fidèles au travail original de la célèbre romancière, les équipes de Portkey Games préparent un nouveau terrain de jeu en créant de nouvelles façons pour les fans de s’immerger dans le monde des sorciers.”

Avalanche Software et son travail d’écriture pour le monde des sorciers des années 1800

Adrian Ropp, responsable des scénaristes, détaille ses fonctions sur Hogwarts Legacy : “Le développement de Hogwarts Legacy chez Avalanche est un vrai travail d’équipe. Chaque service comprend qu’une narration immersive fonctionne mieux si on retrouve son ADN dans tous les éléments du projet. De plus, nous prenons très au sérieux notre responsabilité qui consiste à fournir du nouveau contenu à la célèbre franchise du monde des sorciers. Le label Portkey Games nous a donné une opportunité unique de retourner à Poudlard à une époque différente. Nous nous demandons tout le temps comment exploiter au mieux les personnages, les créatures et les thèmes et comment ces détails pourraient influencer l’école plus d’un siècle avant l’arrivée de Harry Potter. Qui était son directeur ? Quels défis les élèves devaient-ils relever ? Qu’est-ce qui influençait la société avant Tom Jedusor, avant Norbert Dragonneau ? Je pense pouvoir affirmer que nous allons offrir aux fans quelque chose de familier, mais qu’ils n’ont cependant jamais vu. Nous utilisons ce que nous savons et nous efforçons de tisser notre histoire autour. Nick Quasi-sans-tête flottait déjà dans les couloirs, l’air enjoué, comme à son habitude. La Forêt interdite était déjà interdite et abritait déjà des centaures n’appréciant pas trop les interactions avec les humains. Les gobelins étaient là aussi, mais ne travaillaient sûrement pas chez Gringotts. Le village de Pré-au-lard était là, lui aussi, tout comme Ollivander qui fabrique des baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ. Souvent, le plus difficile est de choisir les détails qu’on va laisser de côté. C’est une époque passionnante pour développer des expériences immersives.“