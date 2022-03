Hogwarts Legacy : Avalanche Software dévoile 14 minutes de gameplay en 4K

Le nouvel épisode de l'émission PlayStation State of Play de Sony présente la personnalisation des personnages ainsi que la variété de sorts, de missions ou encore de lieux à découvrir dans Hogwarts Legacy.

Porteur d’une puissante magie ancienne et compatible avec les maisons Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, un nouvel étudiant de cinquième année à Poudlard dans les années 1800 sera amené à découvrir une vérité cachée du monde des sorciers. Tout au long de l’aventure, les joueurs développeront les capacités de leur personnage en maîtrisant de puissants sorts, en préparant des potions et en récoltant des plantes magiques tout en affrontant des ennemis mortels. En cours de route, ils rencontreront de nouveaux amis qui pourront les accompagner, pourront intéragir avec des professeurs et devront affronter des dangers qui pourraient compromettre l’avenir des sorciers.

Couldn't get enough Hogwarts Legacy in our reveal? Don't miss our follow-up on the PlayStation Blog: https://t.co/xh1m1KLhJ3 — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) March 17, 2022

Alan Tew, game director : “La magie est omniprésente dans le monde des sorciers, et la nature espiègle et la réalité des règles qui le régissent pourrait bien être à l’origine d’un mystère sombre et inattendu qui mettra à l’épreuve toutes les ressources de ceux qui croiseront sa route. Mais il est tout aussi important de permettre aux joueurs de vivre une multitude de moments mémorables, petits ou grands, avec lesquels les fans ont grandi et qu’ils connaissent sur le bout des doigts : participer à la cérémonie de la Répartition dans la Grande Salle, explorer les salles secrètes cachées dans les murs de Poudlard et se faire passer pour quelqu’un d’autre grâce au Polynectar ; ou encore, protéger des innocents d’un redoutable troll, esquiver les flammes d’un Magyar à pointes et fendre les airs à dos d’hippogriffe (…) Nous voulions proposer aux joueurs de nouveaux lieux à découvrir, leur montrer ce qui se trouve autour et par-delà le Lac Noir, qu’ils rencontrent les sorcières et sorciers dont les maisons parsèment le paysage qui s’étend derrière Pré-au-Lard et qu’ils découvrent quels secrets encore préservés renferme Poudlard ou sont disséminés à travers les Highlands. Il nous a fallu choisir un nombre incalculable de fois entre l’univers et le gameplay, et parfois même entre les différences qui existent entre chaque film et le roman dont il est tiré. Nous voulions apporter une nouvelle interprétation du monde des sorciers aux joueurs et nous avons donné la priorité à l’expérience de jeu sur la fidélité aux livres ou aux films ; mais décrire notre travail de cette façon est à mille lieues de refléter à quel point nous nous sommes attachés, pour le moindre détail, à préserver l’authenticité et à faire en sorte que les joueurs reconnaissent instantanément chaque référence (…) Nous avions l’opportunité de raconter une multitude d’histoires dans le monde des sorciers. L’une d’elles s’est démarquée. De nombreux fans d’Harry Potter ont un jour imaginé ce qu’ils ressentiraient en recevant leur lettre, en attendant nerveusement la décision du Choixpeau et en poussant les portes des salles de classe de Poudlard. Nous voulions avant tout permettre aux fans d’écrire enfin leur histoire, à leur manière, au sein de l’école de sorcellerie la plus appréciée au monde. Seul un action-RPG en monde ouvert pouvait nous permettre de concrétiser toutes nos envies. Votre histoire mérite d’être aussi palpitante que celle des autres héros de ce monde. Si vous commencez en tant que cinquième année, c’est pour que vous soyez pleinement libre de choisir vos aventures et les thèmes que vous souhaitez explorer. Si vous vous trouvez dans les années 1800, c’est pour qu’aucun autre héros ne vienne éclipser votre légende. Et si nous avons créé une toute nouvelle intrigue, c’est pour que le conflit qui vous tourmente ne vous laisse jamais de sentiment de déjà vu“

Boston Madsen, responsable des environnements : “Nous avons créé le Poudlard que nous, en tant que fans, rêvions d’explorer. Je pense que toute personne qui a lu les livres, qu’elle soit artiste ou non, s’est fait sa propre image de Poudlard. Il y a bien sûr des lieux incontournables, comme la Grande Salle, la tour de l’horloge ou encore l’infirmerie, mais vous découvrirez également de tout nouveaux endroits, comme les cuisines, en constante effervescence. J’avais l’impression d’être une élève moi-même pendant le développement du jeu, et je peux vous dire qu’il m’arrive encore de tomber sur des endroits dont j’ignorais l’existence“

Moira Squier, scénariste : “Comme Harry avant eux, les joueurs connaîtront le sentiment d’arriver dans une nouvelle école de sorcellerie où ils ne connaissent personne. Et, comme Harry, le personnage qu’ils incarnent a une petite notoriété dès le début due au fait qu’il commence sa scolarité en cinquième année et qu’il a survécu… Après avoir entrevu l’étendue d’une magie tenue secrète par le monde des sorciers, et ce même aux yeux de leurs pairs, Rannrok s’est mis en quête de ce formidable pouvoir. Sa vision du monde est corrompue par sa haine des sorciers, ce qui rend son alliance avec Victor particulièrement fragile. Une fois que Rannrok aura mis la main sur ce qu’il désire, plus rien ni personne ne pourra l’arrêter et le monde des sorciers sera condamné“

Hogwarts Legacy sortira à la fin de l’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.