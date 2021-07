HMD Global lance le Nokia XR20, un smartphone 5G renforcé

HMD Global dévoile le Nokia XR20, un smartphone renforcé compatible 5G proposé à un tarif assez contenu.

Nos smartphones sont d’impressionnants concentrés de technologies, des gadgets qui coûtent cher et qui sont assez fragiles, il faut bien l’admettre. Il existe une catégorie d’appareils renforcés, conçus spécialement pour certains métiers ou pour les plus étourdis. Voici une nouvelle référence signée HMD Global, le Nokia XR20, compatible 5G qui plus est.

HMD Global dévoile le Nokia XR20

Il y a encore quelques années, la 5G étaient réservée aux smartphones les plus haut de gamme. La technologie est aujourd’hui devenue plus accessible et l’on commence à la voir apparaître sur des appareils d’entrée de gamme. HMD Global vient d’annoncer un nouveau smartphone 5G sur ce segment, le Nokia XR20.

Un smartphone renforcé compatible 5G

Le Nokia XR20 n’est pas le plus impressionnant des smartphones que l’on ait pu voir, loin de là, mais l’une de ses caractéristiques les plus notables est d’être renforcé. Autrement dit, si vous avez l’habitude d’évoluer dans des conditions difficiles et que vous avez besoin d’un téléphone compatible avec ce qui se fait de mieux en termes de connectivité tout en pouvant encaisser des coups et autres chutes, ce XR20 est peut-être l’appareil qu’il vous faut.

Cette nouvelle référence est certifiée IP68, comprenez par là qu’elle peut encaisser une immersion jusqu’à une profondeur de 1,5 m pendant 1 h. L’appareil est aussi certifié MIL-STD 810H, ce qui lui permet de résister à des chutes jusqu’à 1,8 m. Il peut aussi fonctionner dans des températures extrêmes et avec sa protection Corning Gorilla Glass Victus, Nokia affirme qu’il s’agit là du plus résistant des écrans jamais embarqué sur ses smartphones à ce jour.

Sous le capot, le Nokia XR20 embarque un écran 1080p de 6,67 pouces, une puce Qualcomm Snapdragon 480 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Côté caméra, un système double capteur à l’arrière avec un principal de 48 MP à f/1,79 et un secondaire de 13 MP à f/2,4. Pour le reste, on citera sa batterie de 4 620 mAh compatible avec la recharge sans fil. Le Nokia XR20 devrait être disponible fin août et sera proposé au tarif public de 549 $.