Hitman Sniper : The Shadows, une nouvelle vision de l’univers Hitman

Après la disparition de l'Agent 47, un groupe d'assassins appelé The Shadows est missionné par l'International Contract Agency (ICA) pour démanteler un nouveau réseau criminel menace l’équilibre mondial.

Dotés d’une histoire, d’un style de jeu, d’une personnalité et de compétences uniques, les nouveaux tireurs d’élite de l’ICA (Stone, Knight, Kolzak, Soji, Kiya, Espelho) vont prendre part à des missions aux quatre coins du monde dans Hitman Sniper : The Shadows afin d’abattre leurs cibles via des postes d’observation variés avec un cycle jour/nuit. Ces derniers sont également disponibles dans le mode joueur contre joueur (JcJ) qui permet de se mesurer à d’autres joueurs pour se bâtir une réputation dans le monde clandestin des tueurs à gages.

“ Notre ambition première était de proposer une expérience mobile fidèle à l’esprit de Hitman Sniper qui offrirait des visuels et une jouabilité de qualité exceptionnelle“, explique Simon Doongoor, producteur senior chez Square Enix Montréal. “ Nous voulions que ce jeu marque le début d’une nouvelle aventure, plutôt que d’être une simple suite. Cette vision nous a donné la liberté d’emprunter une tout autre direction, notamment en introduisant l’escouade The Shadows, et nous a permis de concevoir une expérience de jeu beaucoup plus complexe. Nous voulions provoquer chez le joueur la même montée d’adrénaline que l’on vit lorsqu’on regarde un film d’action ou d’espionnage au cinéma, où plusieurs tueurs à gages se battent pour un contrat. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre communauté depuis le tout début du projet. Les retours des joueurs ont été au cœur de la conception du titre et nous avons hâte de voir où ils mèneront le jeu.”

Une bande-annonce pour Hitman Sniper : The Shadows

Hitman Sniper : The Shadows est disponible dans le monde entier, à l’exception de la Chine, de la Corée du Sud, du Japon, de la Belgique et des Pays-Bas, sur iOS et Android.

“ Puisque nous sommes tous de grands fans de la franchise, nous tenions à traduire son univers clandestin en une expérience de jeu engageante et exceptionnelle“, explique Audran Guerad, artiste en chef au sein de Square Enix Montréal. “ La direction artistique cinématographique et le niveau impressionnant de détails de nos cartes offrent aux joueurs une expérience hautement immersive. Avec cette nouvelle production, nous aspirons à devenir la référence visuelle dans la catégorie des jeux de tir. ”