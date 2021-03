Hitman 3 : Seven Deadly Sins, un premier DLC divisé en sept parties

L'extension Seven Deadly Sins de Hitman 3 soumettra l'Agent 47 à la tentation des sept péchés capitaux.

Avec de nouvelles opportunités de gameplay, de contrats spécifiques et de récompenses uniques sur le thème des péchés, Hitman 3 : Seven Deadly Sins va subvertir les attentes et mettre les joueurs au défi de résister à chacun des sept péchés capitaux. Chacun des sept packs se concentre sur un péché différent et comprend un contrat “visuellement distinct”, un costume à débloquer sur le thème du péché et au moins un objet sur le thème du péché qui peut être utilisé dans la trilogie World of Assassination. Certains objets peuvent également avoir des propriétés uniques pour vous rappeler le péché dont ils sont inspirés…

Un trailer pour Hitman 3 : Seven Deadly Sins

IO Interactive annonce que le premier pack de contenu sera disponible le 30 mars prochain sur sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia ainsi que PC et invitera les joueurs à retourner à Dubaï où les pièces débordent et où de nouvelles mécaniques de jeu tenteront la cupidité des joueurs.