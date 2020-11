Hitman 3 présente ses améliorations graphiques et technologiques

Le moteur graphique Glacier d'IO Interactive va repousser ses limites pour les consoles de nouvelle génération.

Les nouvelles aventures de l’Agent 47 sur PS5 et Xbox Series X profiteront d’une résolution 4K à 60 images par seconde avec prise en charge HDR ainsi que de nouvelles animations, une meilleure gestion de l’IA et une foule composée jusqu’à 300 PNJ à la fois. Hitman 3 proposera des visuels et une ambiance sonore jamais atteints auparavant grâce au soin apporté à l’éclairage et aux reflets. Le Ray Tracing sera clairement utile pour faire ressortir le tout, notamment sur les écrans adaptés. Les effets d’eau seront d’ailleurs ultra-réalistes au point que les gouttes de pluie rendent les vêtements trempés des personnages et du célèbre assassin chauve au code-barres à l’arrière du crâne.

We’re happy and excited to announce that we are partnering with Intel to provide the best possible performance and optimization for our PC players in HITMAN 3! 📝: https://t.co/xY0Pu0wBsa pic.twitter.com/2uHbdrbNbC — IO Interactive (@IOInteractive) November 23, 2020

Une escale en Chine dans Hitman 3

Le tueur à gages légendaire qui travaille pour l’Agence adore voyager pour traquer ses cibles. Si des lieux comme Dubaï aux Émirats arabes unis en et Dartmoor en Angleterre sont déjà connus depuis plusieurs mois, le nouvel opus de la licence du studio danois IO Interactive emmènera également les joueurs à Chongqing, un centre de transport chinois éclairés par de nombreux néons et composé de plusieurs magasins et stands de nourriture.

Hitman 3 sera disponible le 20 janvier 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Nintendo Switch via le cloud gaming et PC.