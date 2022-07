Hitman 3 : le DLC gratuit Ambrose Island arrive le 26 juillet

Hitman 3 Ambrose Island sera disponible le 26 juillet prochain. Les joueurs débarqueront dans un repaire de pirates.

Les DLC sont un bon moyen de garder l’intérêt des joueurs pour un jeu, à moindre frais, si l’on peut dire. A fortiori si ce nouveau contenu est proposé gratuitement. C’est l’occasion pour les joueurs de revenir sur le jeu s’ils étaient passés à autre chose et cela peut aussi permettre de gagner de nouveaux utilisateurs si la qualité est au rendez-vous. Un DLC gratuit est donc souvent très bien accueilli. À la fin du mois, ce sont les fans de Hitman 3 qui pourront en profiter.

Hitman 3 Ambrose Island sera disponible le 26 juillet prochain

Ambrose Island est le premier nouveau niveau de Hitman 3 depuis sa sortie. Celui-ci sera disponible le 26 juillet prochain. IO Interactive a dévoilé tous les détails de ce DLC tout récemment lorsqu’il a publié la dernière roadmap en date du jeu. Le studio avait promis de partager davantage d’informations concernant ce nouveau contenu, les fans sont désormais servis. IO Interactive explique que Ambrose Island introduira de nouveaux défis à compléter pour les joueurs. Ceux-ci auront aussi accès de nouvelles récompenses à débloquer et de nouvelles cibles à assassiner.

Les joueurs débarqueront dans un repaire de pirates

Comme The Verge le précise, IO Interactive avait donné un premier aperçu de Ambrose Island en début d’année dans le cadre de sa présentation de la deuxième année de Hitman 3. À ce moment-là, le studio n’avait qu’un seul et unique screenshot à partager. Bien maigre donc pour les joueurs qui espéraient en savoir un peu plus. Avec cette récente annonce, IO Interactive déclarait que le DLC emmènera les joueurs dans un repaire de pirates situé dans la Mer d’Andaman et réunira notre héros bien connu Agent 47 avec un “vieil ami”.

Si vous êtes curieux(se), regardez le trailer juste ci-dessous.