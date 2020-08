Hitman 3 : la version PC sera exclusivement disponible sur l’Epic Games Store

La conclusion de la trilogie World of Assassination est une exclusivité Epic Games Store sur PC.

Hakan Abrak, PDG de IO Interactive, annonce un deal marketing avec l’éditeur américain Epic Games pour le portage de Hitman 3 sur PC. Le retour du célèbre agent 47 pour les contrats les plus importants de sa carrière se fera uniquement via l’Epic Games Store d’ici janvier 2021 : “L’auto-publication de Hitman 3 est un grand pas pour nous dans la réalisation de nos objectifs très ambitieux en tant que studio indépendant. De plus, ce partenariat avec Epic nous a donné la liberté de créer le jeu exactement comme nous l’avions imaginé, pour nos fans et pour notre communauté sans compromis. Pour nos fans de longue date qui nous ont soutenus dans le voyage de World of Assassination, toute leur progression sera prise en charge dans Hitman sur la boutique en ligne d’Epic Games.”

"There’s been a death at Thornbridge Manor…"

Welcome to Dartmoor, England. https://t.co/lxTSwFdDk7 pic.twitter.com/G7qruwbOG3 — IO Interactive (@IOInteractive) August 20, 2020

En prime, le premier opus du reboot au format épisodique sera entièrement gratuit, et les joueurs pourront le télécharger et le conserver, du 27 août au 3 septembre prochain.

Après Dubaï, place à Dartmoor : IO Interactive présente un nouveau lieu pour Hitman 3

Le second lieu de Hitman 3 emmènera les fans dans une partie historique de l’Angleterre connue pour ses prairies herbeuses, ses sommets de collines rocheuses, ses rivières sinueuses et enfin ses zones humides denses. Dartmoor est également réputé pour ses mythes, ses légendes et ses mystères ainsi que le manoir de Thornbridge. En plus de jouer au détective et de reconstituer un certain mystère, vous aurez toute liberté pour explorer et créer vos propres plans. En général, un meurtre mystérieux vous oblige à trouver comment quelqu’un est mort, alors que dans Hitman, vous devez trouver comment tuer quelqu’un. Dans Dartmoor, ces deux mondes entrent en collision car vous pouvez jouer le rôle de détective pour résoudre un meurtre et éliminer votre cible.

Nick Price, lead writer sur Hitman 3, en dit plus sur ce qui attend les joueurs : “Les missions de Hitman sont des affaires très compliquées avec de nombreuses pièces mobiles et de nombreux personnages avec lesquels vous pouvez interagir de différentes manières. Dans le mystère du meurtre de Dartmoor, nous composons tout cela jusqu’à 11. Chaque membre de la famille est un suspect possible et ça a été un défi de faire en sorte que tout ne s’effondre pas simplement parce que le joueur veut jouer. En fait, ce genre de comportement devrait être récompensé dans un jeu Hitman, alors nous avons travaillé dur pour nous assurer qu’en fonction de ce qu’un joueur découvre au cours de son enquête, les résultats peuvent différer. Ça va être très amusant de voir comment chacun aborde ce problème particulier.“