Hitman 3 : IO Interactive est bénéficiaire après un lancement record

En une semaine seulement, Hitman 3 est d'ores et déjà rentable pour le studio danois IO Interactive.

Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, annonce que le succès commercial de Hitman 3, conclusion de la trilogie World of Assassination (reboot initié en 2016 avec Square Enix avant d’être abandonné avec la licence), permet à la structure indépendante d’être rentable au bout d’une semaine : “En tant que développeur et éditeur, nous sommes immensément fiers de pouvoir dire que Hitman 3 est déjà rentable. Nous avons récupéré le coût total du projet en moins d’une semaine. Cela nous place dans une situation vraiment favorable et nous permet d’avancer en toute confiance dans nos projets ambitieux pour l’avenir. Nous avons pu créer un jeu que nos joueurs vont adorer et le leur apporter de la manière la plus directe possible, car développé et publié par nous-même. Le fait d’avoir mis l’accent très tôt sur ce point nous a permis de rester sur un chemin auquel nous croyions tous. Tout le monde au studio était derrière la vision du jeu et ils connaissent l’univers de Hitman mieux que quiconque. Cette combinaison nous rend très efficaces en tant qu’éditeur car nos équipes de création et de développement travaillent en étroite collaboration avec l’édition et le marketing tout au long du projet. Nous avons besoin de cela parce que nous voulons tous créer un produit de qualité. Nous exigeons les uns des autres que nos jeux soient faits à la main, minutieusement détaillés et uniques. À ce stade, nous rendrions un mauvais service à notre communauté si nous ne faisions rien de moins que cela. Ils sont habitués à ce que nous placions la barre très haut en matière de qualité et d’expériences mémorables, c’est pourquoi nous gardons cette mentalité à l’esprit, non seulement pour Hitman mais aussi pour nos projets futurs.”

Hitman 3, le meilleur démarrage de la licence en termes de ventes dématérialisées

Disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et Nintendo Switch en cloud version, Hitman 3 cartonne en numérique.