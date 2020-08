Hitman 3 : IO Interactive détaille le mode VR

Les joueurs vont pouvoir se glisser littéralement dans la peau de l’Agent 47 avec la réalité virtuelle et Hitman 3.

En plus de pouvoir importer les niveaux des deux précédents Hitman dans Hitman 3, et ainsi regrouper plus d’une vingtaine de lieux issus de toute la trilogie, tout en ayant la possibilité de les mettre à jour pour les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, tous les lieux de la trilogie World of Assassination seront jouables en VR dans le nouvel opus de la licence avec le célèbre assassin chauve au code-barres tatoué derrière la tête et expert en infiltration. Le studio danois IO Interactive a d’ailleurs fait un point sur cette nouveauté : “Hitman 3 en VR changera votre façon d’aborder le jeu en vous offrant un point de vue subjectif et en vous immergeant véritablement dans les décors ultra-détaillés qui ont fait la renommée de la saga. Que vous soyez sous couverture dans un défilé de mode à Paris, sur le sable de la plage de Sapienza ou infiltré dans une banque à New York, cette version en réalité virtuelle vous offre littéralement une nouvelle perspective sur le jeu. Vous ferez face à vos cibles et pourrez les regarder droit dans les yeux, vous mêler à la foule et épier les conversations, interagir avec votre environnement en utilisant vos mains. Vous pourrez par exemple assener un coup de casserole à un garde sous n’importe quel angle afin de l’assommer… puis vous en servir pour dévier les balles de ses collègues en prenant la fuite !”

La réalité virtuelle dans Hitman 3, les développeurs du studio IO Interactive en parlent

Hitman 3 sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC en janvier 2021. La VR sera exclusivement disponible via le PlayStation VR de Sony.