Hitman 3 arrivera bientôt sur Nintendo Switch… en cloud gaming

Hitman est une licence culte du jeu vidéo. Les fans sont nombreux à aimer se glisser dans la peau du tueur à gages 47. Aujourd'hui, l'opus Hitman 3 vient d'être annoncé sur Nintendo Switch.

Le matériel embarqué dans la Nintendo Switch n’est pas aussi puissant que celui que l’on peut retrouvé dans les PS4 Pro ou Xbox One X. De fait, certains jeux peuvent tourner sur ces dernières consoles mais pas sur la création de Big N. Ou tout du moins pas dans les mêmes configurations. Résultat, tous les jeux ne sont pas au catalogue de la Nintendo Switch. Le cloud gaming peut se révéler parfait dans ce genre de situation. Et ce sera le cas pour Hitman 3 sur Nintendo Switch.

Hitman 3 arrivera bientôt sur Nintendo Switch

Si vous êtes fan de la licence Hitman de IO Interactive, vous serez probablement ravi(e) d’apprendre que le studio a décidé de proposer son jeu sur Switch. Cela étant dit, dans la mesure où le jeu est très gourmand en termes de hardware, celui-ci ne sera pas jouable physiquement sur la console, que ce soit via une cartouche ou une copie numérique. Il faudra donc que les joueurs le diffusent depuis le cloud pour en profiter.

mais uniquement grâce au cloud gaming

L’un des avantages avec le cloud gaming, c’est que tout le traitement, tout les calculs sont effectués dans le cloud, à distance donc, sur un serveur quelconque. Cela signifie que, en théorie, vous n’aurez besoin que d’une connexion à Internet rapide et stable et vous pourrez jouer à n’importe quel jeu. À noter, Hitman 3 ne sera pas le premier jeu Switch jouable via le cloud mais il est intéressant de voir Nintendo aller plus loin avec cette technologie.

Pour l’heure, nul ne sait quand Hitman 3 sera disponible en stream sur la Nintendo Switch mais si vous attendez de pouvoir jouer à cet opus très réussi sur la console de Big N, voilà votre chance. Certains diront que c’est mieux que rien, d’autres seront ravis de pouvoir le streamer ainsi. À suivre !