Hitman 3 annoncé pour PS5, Xbox Series X et PC

Hitman est une licence culte parmi les jeux d'infiltration. Une licence qui compte un grand nombre de fans, tous très impatients de pouvoir replonger dans de nouvelles aventures. Le troisième opus vient d'être annoncé !

La licence Hitman de IO Interactive existe depuis de nombreuses années maintenant. Elle a été rebooté il y a finalement assez peu de temps. Et il y a aussi eu cet événement délicat où IO Interactive et Square Enix ont pris des chemins. L’on se posait alors la question, à juste titre, de l’avenir de la licence. Aujourd’hui, voici une très bonne nouvelle pour les fans !

Hitman 3 est annoncé sur PS5, Xbox Series X, PC

IO avait déjà confirmé précédemment que les développements de jeux n’avaient pas cessé mais l’on ne savait pas quels projets étaient en cours. Le studio semble avoir tenu sa promesse que Hitman 3 a été officiellement annoncé. Le titre est actuellement prévu pour 2021 et bien qu’il ait été annoncé durant l’événement dédié à la PS5 de Sony, il sera disponible sur de nombreuses plates-formes, y compris les générations actuelles de consoles. Autrement dit, en plus d’arriver sur PS5, Xbox Series X et PC, Hitman 3 sera aussi disponible sur PS4 et Xbox One pour celles et ceux qui n’ont pas l’intention de craquer tout de suite pour la nouvelle génération.

mais aussi PS4 et Xbox One

Si les suites en général n’ont rien de nouveau, il y a bien des manières de procéder. IO Interactive a pris l’option avec Hitman 3 de pouvoir importer les lieux des précédents jeux Hitman. Autrement dit, les joueurs pourront se faire un bon rappel de la licence en jouant à ce troisième opus. Le studio semble aussi ne plus avoir envie de procéder avec des sorties par chapitre comme cela a pu être le cas par le passé. L’intégralité de la campagne sera jouable dès la sortie du jeu. Regardez les vidéos ci-dessous si vous souhaitez avoir un premier aperçu de ce que le jeu aura à offrir.