Highlander : un nouveau film est en projet, Henry Cavill sera un guerrier immortel

Le réalisateur Chad Stahelski va relancer la saga Highlander avec le comédien britannique Henry Cavill.

Si rien ne dit dans l’immédiat que Henry Cavill reprendra le rôle de Connor MacLeod (joué par Christophe Lambert au cinéma) ou celui de Duncan MacLeod (joué par Adrian Paul dans la série télévisée), il est d’ores et déjà confirmé que l’acteur sera la star du nouveau film Highlander. Chad Stahelski (John Wick) réalise ce reboot tandis que Kerry Williamson (Seven Sisters, Gangsters of Shanghai, Alex Cross) s’occupe du scénario. Neal H. Moritz et Josh Davis produisent le projet. Amanda Lewis, Patrick Wachsberger et Gregory Widen en sont les producteurs exécutifs. Peter Davis, le producteur original du premier film, était également impliqué avant son décès en février dernier.

In the world of the Highlander films, there can be only one and Henry Cavill has his eyes on the title https://t.co/c99TGsTTQY — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 21, 2021

“Je suis un fan d’Highlander depuis que je suis tout petit. Depuis les films dans toute leur splendeur des années 1980 jusqu’à la série télévisée avec un acteur qui ressemblait remarquablement à l’un de mes frères“, a déclaré Henry Cavill, star de la série The Witcher sur Netflix. “N’étant pas timide avec les épées, et ayant un réalisateur aussi talentueux que Chad Stahelski à la barre, c’est une opportunité comme aucune autre. Plonger profondément dans la narration de la franchise avec tous les outils à notre disposition, va faire de cette aventure une aventure que je (et j’espère que vous tous) n’oublierai jamais (…) Ces derniers temps, je me suis plongé dans mon héritage écossais et, par inadvertance, j’ai commencé à faire des recherches sur la ligne de base !”

Le reboot de Highlander va bientôt entrer en production

Le reboot est en gestation depuis un certain temps. Ryan Reynolds et Justin Lin étaient même impliqués dans ce dernier avant se désengager. Le film original Highlander, sorti en 1986, mettait en scène Christopher Lambert, Sean Connery et Clancy Brown dans le rôle d’êtres immortels qui se pourchassaient les uns les autres pour acquérir plus de pouvoir. Le film – avec son slogan “il ne peut y en avoir qu’un seul” – a donné naissance à quatre suites et à trois séries télévisées.