High On Life : un FPS comique imaginé par le créateur de Rick & Morty

Associez-vous à des armes parlantes, collectez des primes intergalactiques, éliminez un cartel extraterrestre et sauvez la Terre.

Mike Fridley, responsable du studio américain Squanch Games, présente High On Life : “Vous êtes un chasseur de primes qui tente de stopper une invasion extraterrestre sur Terre. Ces voyous d’un cartel interstellaire ne se contentent pas de vouloir prendre le contrôle, ils utilisent les humains comme une drogue. Oui oui, vous avez bien lu, une DROGUE ! Et c’est pour cette raison que votre rôle de chasseur de primes est important. Vous allez également pouvoir mettre la main sur tout un arsenal d’armes de science-fiction. Mais il y a un détail… Les armes sont aussi des formes de vie conscientes venues d’une autre planète. Elles ont un joli petit minois et sont douées de paroles. Et pas pour dire n’importe quoi ! Elles possèdent leurs propres personnalités et n’hésiteront pas à commenter ce qui se passe autour de vous, voire à vous partager le fond de leur pensée sur l’histoire et à vous fournir des conseils importants. Chaque arme dispose également de capacités spéciales, vous serez récompensé si vous apprenez à changer d’arme au bon moment.”

why be AAA when you can be iii? — High On Life (@highonlifegame) June 14, 2022

L’exploration ne sera pas en reste non plus : “Vous pourrez voyager vers différentes planètes, où vous rencontrerez d’étranges extraterrestres, trouverez de précieuses ressources, chasserez de terribles ennemis et où vous pourrez vous imprégner de l’atmosphère. Nous ne voulons pas trop en dire sur ces lieux pour l’instant, parce qu’une grande partie du plaisir repose sur les surprises qui vous attendent. Tout ce que je peux vous dire, c’est que si vous aimez la télévision multi-dimensionnelle de Rick & Morty, vous n’allez pas vous ennuyer dans High On Life.”

Un trailer pour High On Life

High On Life sortira en octobre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.