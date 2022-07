Heroes of the Storm n'aura plus de nouveau contenu. Ainsi en a décidé Blizzard.

Blizzard a décidé de mettre fin au développement de son jeu Heroes of the Storm. Dans un bref post sur son blog publié tout récemment, le studio explique avoir eu l’intention de prendre en charge son MOBA “d’une manière similaire” à des jeux comme Starcraft II. Désormais, Blizzard explique que les fans peuvent s’attendre à ce que l’entreprise continue de publier des patches pour corriger des bugs et procéder à divers rééquilibrages “en cas de besoin”. Cela étant dit, le studio n’a “aucun plan” pour ajouter de quelconques nouveaux contenus dans le magasin du jeu. Celui-ci restera d’ailleurs ouvert, pour le moment.

Heroes of the Storm n’aura plus de nouveau contenu

“À notre communauté Heroes, nous voulons dire ‘merci'”, écrit Blizzard, précisant qu’elle offrira un cadeau aux joueurs lors du prochain patch. “Vous êtes toujours l’une de nos communautés les plus passionnées, nous sommes reconnaissants de votre dévouement et soutien continus et, comme toujours, nous sommes impatients de vous voir dans le Nexus.”

Ainsi en a décidé Blizzard

Cette annonce vient officialiser la petite mort du MOBA dans l’univers de Blizzard. En 2018, l’ancien président du studio J. Allen Brack déclarait que le studio avait pris la “difficile” décision de réaffecter certains employés qui travaillaient sur Heroes of the Storm sur d’autres projets. Depuis lors, la fréquence de sortie du nouveau contenu avait sensiblement diminué. Le dernier héros à avoir fait son apparition dans le jeu date de 2020. Et la décision pour le moins soudaine de Blizzard de mettre fin à la prise en charge de Heroes of the Storme sur la scène eSports avait aussi laissé un goût plutôt amer à de nombreux joueurs professionnels.