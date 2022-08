Hélicoptères et planeurs arrivent dans Microsoft Flight Simulator le 11 novembre

Les hélicoptères et planeurs arriveront dans Microsoft Flight Simulator le 11 novembre, tout comme de nombreux anciens avions emblématiques et autres aéroports et héliports.

Nous avions appris en juin dernier que les hélicoptères et les planeurs arriveraient dans Microsoft Flight Simulator, mais les joueurs seront probablement ravis d’apprendre que ceux-ci seront là plus tôt que prévu. En effet, le développeur Asobo Studio avait annoncé que ces engins feraient leur apparition le 22 novembre prochain, mais ils seront finalement disponibles quelques jours avant, le 11 novembre.

Cette date correspond à la date de sortie de l’Édition 40ᵉ Anniversaire du jeu, laquelle sera proposée en tant que mise à jour gratuite pour quiconque a acheté Microsoft Flight Simulator. Les abonnés Xbox Game Pass pourront en profiter sans surcoût. Ce même jour, Asobo Studio ajoutera un autre appareil, appareil qui a été très demandé par la communauté, un avion de ligne ultra-réaliste. Presque tous les boutons dans l’Airbus A-310 fonctionneront comme attendu, comme l’a annoncé le responsable de Microsoft Flight Simulator dans un post sur le blog Xbox.

Tout comme de nombreux anciens avions emblématiques

Certains anciens avions emblématiques vont aussi rejoindre le jeu, y compris le 1947 Hughes H-4 Hercules, alias Spruce Goose. Il s’agit du plus gros hydravion et avion en bois jamais construit. De plus, le Spirit of St. Louis, l’avion avec lequel Charles Lindbergh a réalisé sa première traversée de l’Atlantique en solo sans escale en mai 1927, sera, lui aussi, disponible.

et autres aéroports et héliports

En tout et pour tout, Asobo va ajouter 12 avions, quatre aéroports commerciaux classiques, 10 aéroports de planeurs, 14 héliports et 20 missions issues des jeux précédents le 11 novembre. Le studio a par ailleurs déployé sa première mise à jour ville pour Microsoft Flight Simulator, avec des améliorations de la photogrammétrie pour les villes allemandes de Hanovre, Dortmund, Dusseldorf, Bonn et Cologne. Cette mise à jour coïncide avec la Gamescom qui s’est tenue du 19 août au 23 août 2009 à Cologne.