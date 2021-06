Heineken BOT, le robot qui refroidit la bière et vous suit partout

Le Heineken BOT est un petit robot très particulier. Sa mission est de suivre son propriétaire pour pouvoir lui proposer des bières fraîches quand ce dernier en a envie.

Heineken est une marque de bière bien connue, notamment en France. C’est aussi une marque qui aime bien lancer des campagnes marketing parfois loin de son domaine d’activité premier. Aujourd’hui, la société brassicole néerlandaise annonce avoir mis au point un robot, un robot qui n’a qu’une seule mission : garder votre bière fraîche et vous suivre partout.

Heineken dévoile son robot Heineken BOT

Si vous êtes amateur de bière, il vous est probablement déjà arrivé de vous servir une bière, d’aller vous poser à l’ombre pour passer un bon moment et avant même de vous en rendre compte, votre bière est vide. Il faut alors – c’est un impératif, évidemment ! – retourner en chercher une jusqu’au réfrigérateur de la cuisine. Terrible. Heineken est conscient de la frustration engendrée et dévoile aujourd’hui le robot Beer Outdoor Transporter, ou BOT.

Sa mission ? Vous suivre partout avec des bières fraîches

Ce petit robot est en mesure non seulement de garder votre bière fraîche mais aussi de vous suivre partout. Il est équipé de ce que Heineken décrit comme une “charmante” personnalité d’intelligente artificielle. Cela signifie qu’en plus de vous suivre et de vous proposer des bières fraîches, vous pourrez interagir avec lui.

À en juger par la vidéo de présentation ci-dessous, le robot semble suffisamment intelligent pour détecter les différents obstacles. Vous n’aurez pas à craindre qu’il vous suive aveuglément dans la piscine ou dans le barbecue. Une idée des plus loufoques, pas des plus pratiques, assurément, mais le concept est intéressant, et fait clairement parler. Malheureusement, le Heineken BOT ne devrait pas être disponible à la vente.

Il s’agit d’un produit en édition très limitée et le seul moyen de pouvoir obtenir le vôtre est de participer à un concours qui sera organisé par Heineken le 1er juillet.