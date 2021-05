Heels : une série sur le catch amateur avec Stephen Amell

La chaine américaine Starz diffusera Heels durant le mois d'août prochain.

Écrit et créé par le producteur exécutif Michael Waldron (Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madnesse) avec Mike O’Malley (Shameless, Survivor’s Remorse) comme showrunner, Heels met en vedette Stephen Amell (Arrow) dans le rôle de Jack Spade et Alexander Ludwig (The Hunger Games, Vikings) jouant son jeune frère, Ace. Peter Segal (Get Smart, 50 First Dates, Tommy Boy, Shameless), qui réalise plusieurs épisodes, est également le producteur. Julie Yorn (Hell or High Water, White Boy Rick, The Dirt), Chris Donnelly et Patrick Walmsley, de LBI Entertainment, seront également les producteurs.

Ladies and gentlemen, mark your calendars for the main event. #HeelsSTARZ premieres August 15 on @STARZ! pic.twitter.com/KHVMMVB4d3 — Heels (@HeelsSTARZ) May 3, 2021

Produit par Lionsgate TV pour Starz en association avec Paramount Television Studios, Heels est l’histoire d’hommes et de femmes qui poursuivent leurs rêves dans le monde de la lutte professionnelle dans une petite ville. Situé dans une communauté très unie de Géorgie, le film suit une promotion de lutte familiale, alors que deux frères et rivaux se disputent l’héritage de leur défunt père. Sur le ring, quelqu’un doit jouer le gentil et quelqu’un doit jouer son ennemi juré, le heel. Mais dans le monde réel, ces personnages peuvent être difficiles à vivre – ou à laisser derrière soi.

Un trailer pour Heels

La série dramatique met également en scène Alison Luff (New Amsterdam) dans le rôle de Staci Spade, l’épouse de Jack qui apprend qu’elle doit faire face aux enjeux émotionnels que ses beaux-parents ont investis dans leurs objectifs de lutte et les exigences que cela impose à sa famille; Mary McCormack (The Kids Are Alright) dans le rôle de Willie Day, le partenaire commercial de Jack et le cerveau logistique derrière l’organisation de lutte locale; Kelli Berglund (Animal Kingdom) dans le rôle de Crystal Tyler, valet et amoureuse d’Ace; Allen Maldonado (The Last O.G.) dans le rôle de Rooster Robbins, l’un des meilleurs lutteurs du circuit qui a toujours quelque chose à prouver et qui le soutient toujours; le double champion du Super Bowl James Harrison dans le rôle d’Apocalypse, un lutteur compagnon qui travaille depuis des décennies et qui n’a aucune illusion de gloire ou de gloire; et Chris Bauer (For All Mankind) dans le rôle de Wild Bill Hancock, une ancienne star de la lutte plus grande que nature qui est maintenant un dépisteur de lutte professionnelle de haut niveau.

D’autres membres du casting : Trey Tucker (What Lies Below) dans le rôle de Bobby Pin, Robby Ramos (Snowfall) dans le rôle de Diego, Alice Barrett dans le rôle de Carol Spade, le directeur de la série Mike O’Malley dans le rôle de Charlie Gully, Duke Davis Roberts dans le rôle de Big Jim Kitchen, CM Punk dans le rôle de Ricky Rabies et Bonnie Somerville (Blue Bloods) dans le rôle de Vicky Rabies.