Hearthstone va aussi avoir droit à sa version Classic

Blizzard Entertainment semble avoir eu le nez bien creux en proposant son World of Warcraft Classic. Pour les anciens, les nostalgiques, les curieux. Un autre jeu va avoir droit à ce même traitement.

Le studio Blizzard dispose d’un catalogue de jeux très réussis, très populaires. Des jeux qui, pour la plupart, ont de longues années derrière eux. On pense évidemment au cultissime World of Warcraft, mais aussi à Diablo. Hearthstone, bien que plus récent, a quelques années au compteur. Et comme WoW, celui-ci aura droit à sa version Classic.

Hearthstone aura lui aussi droit à un mode Classic

L’extension Burning Crusade de World of Warcraft n’est pas le seul titre de chez Blizzard à avoir droit au traitement Classic. Dnas le cadre de l’extension à venir Forged in the Barrens de Hearthstone, le studio ajoutera un nouveau mode à son jeu de cartes à collectionner, un mode qui permettra de jouer au jeu tel qu’il était à sa sortie en 2014.

Pour (re)découvrir le jeu tel qu’il était en 2014

Ce format Hearthstone Classic offrira donc de revenir aux origines. De jouer sans les cartes et autres effets qui ont été ajoutés après sa sortie. Autrement dit, ce mode permettra à celles et ceux qui regrettent l’époque du jeu avant que Blizzard n’ajoute la classe Chasseur de démons et toutes ces différentes combinaisons de cartes.

Le format Classic n’est que l’une des nombreuses modifications prévues parmi les nouveautés de cette Année du Gryphon. Il y aura ainsi notamment pas moins de 135 nouvelles cartes à collectionner dans l’extension, en plus des 235 cartes “Core” qui viendront remplacer les actuels sets Basic et Classic. Plus tard dans l’année, Blizzard lancera aussi Hearthstone Mercenaries, un mode de jeu solo et compétitif qui permettra aux joueurs de voir arriver un certain nombre de nouveaux personnages issus de l’univers de Warcraft.

L’avenir s’annonce encore bien rempli pour Hearthstone. Les idées ne manquent pas chez Blizzard et les joueurs devraient encore répondre présents. Pour le plus grand bonheur du studio qui continue d’engranger les bénéficies de ses nombreuses réussites.