Hearthstone : Blizzard annonce l’extension Cendres de l’Outreterre

Si le monde semble actuellement tourner au ralenti, tous les secteurs ne sont pas impactés. Coincé(e) chez soi ne signifie pas nécessairement rester à ne rien faire. On peut jouer aux jeux vidéo par exemple. Et la nouveauté ne manque pas...

Celles et ceux qui sont coincés chez eux pour travailler, étudier ou autre et qui jouent à Hearthstone seront probablement intéressés d’apprendre que Blizzard Entertainment vient d’annoncer la toute dernière extension en date. Celle-ci est baptisée “Cendres de l’Outreterre” (“Ashes of Outland”). C’est la première extension de cette année 2020 et elle devrait être disponible à compter du 7 Avril prochain. Voici ce qu’il faut savoir.

Blizzard annonce Cendres de l’Outreterre

Les extensions du jeu de Blizzard Hearthstone sont basées sur l’univers Warcraft. Avec Cendres de l’Outreterre, les joueurs pourront (re)plonger dans la première extension de World of Warcraft, Burning Crusade. De fait, celle-ci vient assez naturellement introduire une toute nouvelle classe, celle du Chasseur de Démons. Selon le communiqué de Blizzard : “Cendres de l’Outreterre introduira la première toute nouvelle classe de Hearthstone, le Chasseur de Démons. Grâce à ses énergies démoniaques, le Chasseur de Démons libère toute sa furie. Ceci s’illustre parfaitement par Griffes de démon, son pouvoir héroïque.” Cette carte augmente son attaque pour 1 cristal de mana, un pouvoir conçu pour proposer de solides synergies avec ses cartes de classe.

La nouvelle extension de Hearthstone

Cette nouvelle extension introduira aussi, comme à l’accoutumée, de très nombreuses nouvelles cartes, de nouveaux serviteurs, les Primus Légendaires, ainsi qu’une nouvelle grande quête permettant aux joueurs de gagner des packs gratuits des extensions de l’Année du Dragon. Pour les amateurs du solo, il y aura aussi une toute nouvelle aventure, gratuite. Les joueurs intéressés peuvent précommandé l’extension dès à présent. Plusieurs packs sont disponibles. Il y a le Pack Les Cendres de l’Outreterre, avec 55 paquets de cartes, le dos de carte Serpentine et une carte légendaire dorée aléatoire des Cendres de l’Outreterre. Pour les plus grands fans, le Mégapack offre 90 paquets de cartes, le dos de carte Serpentine, un Héros chaman Dame Vashj, une carte légendaire dorée aléatoire des Cendres de l’Outreterre, 4 tickets d’arène ainsi qu’un bonus pour le mode Champs de bataille. Direction le site officiel. Et rendez-vous le 7 Avril.