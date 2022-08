HBO Max retire 36 séries de sa plate-forme avant sa fusion avec Discovery+

HBO Max fait disparaître pas moins de 36 séries de sa plate-forme. Ceci pour réduire ses coûts d'exploitation dans le cadre de la fusion avec Discovery+. Artistes comme utilisateurs en pâtissent déjà.

La fusion de HBO Max et Discovery+ a déjà causé un certain nombre de soucis, notamment des licenciements, et cette initiative affecte aujourd’hui certains contenus. Warner Bros. Discovery a confirmé à Variety qu’elle allait retirer pas moins de 36 titres de HBO Max dans les jours à venir alors qu’elle se prépare à fusionner avec la plate-forme Discovery+.

La majorité de ces productions ne sont pas très importantes, mais certaines sont des créations HBO qui ont su faire parler d’elles, comme le spin-off de Sesame Street, The Not-too-Late-Show with Elmo et le film My Dinner wih Hervé avec Peter Dinklage. Un grand nombre de séries de Cartoon Network quittent aussi la plate-forme.

Dans un communiqué, HBO Max expliquait que le contenu va disparaître des deux services alors que l’entreprise travaille à fusionner les deux catalogues “sous une seule et même plate-forme”. Le fournisseur n’est pas entré dans les détails de son raisonnement, mais Variety précisait que ce retrait pur et simple (plutôt que l’annulation de saisons à venir) aidera HBO Max à éviter de payer davantage de royalties. Warner Bros. Discovery expliquait qu’elle devait faire 3 milliards de dollars d’économies dans le cadre de cette fusion.

Comme vous pouvez l’imaginer, certains producteurs sont déjà peu ravis de la situation. Cela vient en effet non seulement diminuer les revenus, mais rend aussi bien plus difficile aux utilisateurs de profiter de ces créations, à moins, bien sûr, qu’elles ne trouvent une autre plate-forme. La créatrice de Summer Camp Island, Julia Pott, précisait que certains épisodes réalisés durant la pandémie ne verraient jamais la lumière du jour. Warner Bros. Discovery n’a “aucun respect pour les artistes”, selon elle.

La fusion de HBO Max et Discovery+ devrait être finalisée et pleinement opérationnelle pour l’été 2023. Nul ne sait vraiment si Warner Bros. Discovery fera disparaître davantage encore de contenus ou si elle parviendra à diminuer encore ses coûts, mais cette nouvelle grande décision n’est pas franchement rassurante si vous espérez que tel ou tel contenu soit disponible sur la nouvelle plate-forme. À suivre !