HBO Max renforce son accessibilité en intégrant de l’audio-description

Si les plates-formes de streaming vidéo sont très abouties au niveau fonctionnel, elles peuvent encore faire beaucoup pour l'accessibilité. HBO Max vient de franchir une nouvelle étape sur cet aspect.

HBO poursuit sur sa lancée et entend bien tenir sa promesse de faire de son service de streaming HBO Max une plate-forme plus accessible. Elle annonce aujourd’hui avoir ajouté énormément d’audio-description. En octobre dernier, l’entreprise publiait un communiqué, elle s’engageait à proposer un contenu plus accessible aux aveugles et déficients visuel. La plate-forme tient ses délais, semble-t-il.

HBO se lance dans l’audio-description

Les ajouts de cette semaine incluent “près de 1 500 heures d’audio-description sur les plates-formes web et mobile”, selon un communiqué de presse du groupe Disability Rights Advocates (DRA) et de l’American Council of the Blind (ACB). Le contenu en question inclut des créations originales HBO, Max, des films de la WarnerBros ainsi que certains “contenus acquis”. Parmi les titres les plus notables, on pourrait citer His Dark Materials, Dunkirk, Euphoria, Batman v Superman: Dawn of Justice and Genera+ion.

Une alternative supplémentaire pour les aveugles et déficients visuels

HBO a prévu d’apporter l’audio-description à tous les téléviseurs connectés et souhaite créer de l’audio-description pour toutes ses futures créations originales ainsi que les séries Max Original. Selon le communiqué de presse, l’entreprise promet pas moins de 3 000 heures de contenu en audio-description disponible à la fin du mois de mars 2022 et au moins 6 000 d’ici mars 2023. De plus, une nouvelle section Audio-description sera ajouté dans le menu de navigation pour rendre la découverte de ces contenus plus facile. D’autres améliorations arriveront “dans les mois à venir” pour les utilisateurs déficients visuels qui ont pu avoir des soucis lors de la configuration de leur compte avec le lecteur vocal.

L’audio-description est une piste audio distincte, que vous pouvez activer à loisir, et qui “offre une description verbale des éléments visuels présents à l’écran”, selon le communiqué. Si l’on en croit des questions soumises sur le forum d’aide Roku en janvier, il semblerait que HBO n’ait cessé de tester cette fonctionnalité depuis lors, ce qui a introduit une certaine confusion chez certains utilisateurs qui ont pu se retrouver avec cette piste audio activée.

Avec ce nouveau déploiement, HBO rejoint les Netflix, Apple TV+, Prime Video et Hulu sur la liste des services de streaming vidéo qui offre l’audio-description à leurs contenus.