HBO Max prépare une série basée sur le compte Twitter One Perfect Shot

Pour pouvoir proposer des contenus toujours plus variés, souvent originaux, les studios puisent leur inspiration partout, absolument partout. Le monde numérique peut aussi aider. C'est le cas avec le nouveau projet de HBO Max.

Trouver de nouveaux projets pour le cinéma ou la télévision n’est pas une mince affaire. Il y a bien évidemment les scripts totalement novateurs, créations purement originales de leurs auteurs, mais il y a aussi, surtout ces dernières années, de nombreux projets d’adaptations diverses. Entre reboots, remakes ou plus libres inspirations, on retrouve aujourd’hui sur petit et grand écran nombre de licences déjà bien connues. HBO Max annonce avoir trouvé l’inspiration… ailleurs, pour son nouveau projet.

HBO Max va produire une série basée sur le compte Twitter One Perfect Shot

Les amateurs de séries TV documentaires vont avoir un nouveau projet très intéressant à suivre du côté de HBO Max. Le service de streaming a décidé d’adapter sur le petit écran un compte Twitter très populaire, celui baptisé One Perfect Shot, qui partage quelques-unes des compositions les plus cultes de l’histoire du cinéma, dans une série documentaire.

Un documentaire revenant sur les scènes préférées de plusieurs réalisateurs

Chaque épisode de 30 minutes verra un réalisateur différent passer à la loupe l’un de ses plans les plus emblématiques, un plan qui a beaucoup compté dans toute la carrière du réalisateur. Il s’agira de revenir sur les différents éléments qui ont été pris en considération, les technologies utilisées, comme les caméras à 360° pour une immersion à couper le souffle. Outre le fait d’évoquer les défis qui ont du être surmontés, les réalisateurs reviendront sur les leçons qu’ils ont appris. Chacun évoquera aussi un cliché, une scène qui les a inspirés à un moment de leur vie. À la narration, et à la production, Ava DuVernay, réalisatrice de Selma et Le 13ème.

Une série TV basée sur un compte Twitter. Voilà une source d’inspiration pour le moins inhabituelle, a fortiori pour Warner Media, mais le studio semble avoir pris l’habitude, ces derniers temps, de puiser son inspiration dans des sources assez inattendues pour HBO Max. En juillet, le studio annonçait une série basée sur l’application de relaxation Calm. Et le fait d’avoir pu signer Ava DuVernay, qui a déjà rencontré un franc succès sur la plate-forme Netflix, est aussi un bon moyen de mettre toutes les chances de son côté. Pour l’heure, aucune information concernant la date de disponibilité de cette série. Patience !