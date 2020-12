HBO Max : la totalité du catalogue de Warner Bros sortira à la fois en streaming et au cinéma

Warner Bros annonce un modèle de distribution hybride et innovant pour ses films en 2021.

En réponse à l’impact de la pandémie mondiale actuelle, en particulier aux États-Unis, la société de production américaine Warner Bros s’engage à sortir toutes ses productions cinématographiques de 2021 dans les salles de cinéma du monde entier, en plus d’ajouter une période d’accès exclusive d’un mois sur la plateforme de streaming HBO Max aux USA, parallèlement à la sortie nationale d’un film. Après la période d’accès d’un mois sur HBO Max aux États-Unis, chaque film quittera la plateforme et continuera à être diffusé en salles aux États-Unis et dans les territoires internationaux.

Les films Warner Bros de 2021

The Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Godzilla vs Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring : The Devil Made Me Do It

In The Heights

Space Jam : A New Legacy

The Suicide Squad

Reminiscence

Malignant

Dune

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho

Matrix 4

Tous les films seront disponibles en 4K Ultra HD et HDR sur HBO Max.

Streaming ou cinéma pour les prochaines sorties, Warner Bros donne le choix aux consommateurs

“Nous vivons une époque sans précédent qui exige des solutions créatives, notamment cette nouvelle initiative pour le groupe Warner Bros Pictures“, a déclaré Ann Sarnoff, présidente et directrice générale de WarnerMedia Studios and Networks Group. “Personne ne souhaite plus que nous que les films reviennent sur le grand écran. Nous savons que le nouveau contenu est l’élément vital de l’exploitation des salles de cinéma, mais nous devons trouver un équilibre avec la réalité que la plupart des salles de cinéma aux États-Unis fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021. Grâce à ce plan unique d’un an, nous pouvons soutenir nos partenaires en matière d’exploitation avec une réserve constante de films de classe mondiale, tout en donnant aux spectateurs qui n’ont peut-être pas accès aux salles de cinéma ou qui ne sont pas tout à fait prêts à retourner au cinéma la chance de voir nos prochaines productions. Nous considérons qu’il s’agit d’une situation gagnant-gagnant pour les cinéphiles et les exploitants, et nous sommes extrêmement reconnaissants à nos partenaires cinéastes de travailler avec nous sur cette réponse innovante à ces circonstances.”

“Après avoir examiné toutes les options disponibles et l’état prévu de la cinématographie en 2021, nous sommes arrivés à la conclusion que c’était la meilleure façon pour l’industrie cinématographique de naviguer dans les douze prochains mois“, a déclaré Jason Kilar, PDG de WarnerMedia. “Plus important encore, nous prévoyons de proposer aux consommateurs 17 films remarquables tout au long de l’année, en leur donnant le choix et le pouvoir de décider comment ils veulent apprécier ces films. Notre contenu est extrêmement précieux, à moins qu’il ne se trouve sur une étagère et ne soit vu par personne. Nous pensons que cette approche sert nos fans, soutient les exploitants et les cinéastes, et améliore l’expérience HBO Max, en créant de la valeur pour tous.”

“Ce modèle d’exposition hybride nous permet de soutenir au mieux nos films, nos partenaires créatifs et le cinéma en général tout au long de 2021“, a déclaré Toby Emmerich, président du groupe Warner Bros Pictures. “Nous avons une liste fantastique et variée de titres de cinéastes talentueux et visionnaires pour l’année prochaine, et nous sommes ravis de pouvoir présenter ces films au public du monde entier. Et, comme toujours, nous soutiendrons toutes nos sorties par des campagnes de marketing innovantes et solides pour leurs débuts en salles, tout en soulignant cette occasion unique de voir nos films via HBO Max également.“