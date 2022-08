HBO Max et Discovery+ deviendront une seule et même plate-forme en 2023. Une décision logique suite à la fusion entre Warner Bros. et Discovery qui a déjà de lourdes conséquences.

HBO Max va bientôt changer. Durant son première présentation des résultats depuis que les géants ont fusionné il y a quelques mois, Warner Bros. Discovery a annoncé son intention de combiner HBO Max et Discovery+ dans un seul et même service de streaming, lequel devrait démarrer à l’été 2023. Nul ne sait à ce stade si cette plate-forme aura la mention HBO ou non. En effet, le directeur du streaming monde, JB Perrette, déclarait que l’entreprise était encore en train d’évaluer la perception de la marque par les clients.

HBO Max et Discovery+ deviendront une seule et même plate-forme en 2023

Cette nouvelle survient alors que l’entreprise fraîchement fusionnée a enregistré 3,42 milliards de dollars de pertes nettes durant le deuxième trimestre. “À la fin de la journée, rassembler tout le contenu était le seul moyen envisageable pour que notre business soit viable”, déclarait JB Perrette aux analystes.

Warner Bros. prévoit un remaniement significatif de ses offres de streaming et a aussi besoin de réduire de 3 milliards de dollars ses coûts, ce qui a fait naître des rumeurs de disparition de HBO Max. Les cadres n’ont pas révélé le nom de cette nouvelle plate-forme ni la grille tarifaire, mais ils ont affirmé la présence des offres sans publicité et d’une offre moins onéreuse partiellement financée par la publicité. Une offre totalement gratuite, avec publicité évidemment, pourrait aussi être envisagée.

Une décision logique suite à la fusion entre Warner Bros. et Discovery

Durant cette présentation des résultats, nulle mention de licenciements chez HBO Max, lesquels seraient imminents dans la mesure où les plates-formes sont en pleine restructuration. Contacté sur le sujet, HBO Max ne s’est pas encore exprimé. Nous mettrons à jour cet article le cas échéant.

qui a déjà de lourdes conséquences

Difficile en tous les cas de savoir comment cette fusion impactera le contenu sur le nouveau service. L’entreprise a annoncé cette semaine qu’elle annulait deux films en développement pour HBO Max – Batgirl et Scoob ! -. Elle a aussi annoncé tout récemment l’annulation de la série The Gordita Chronicles et c’en est aussi terminé pour la programmation enfants et famille en live action. Un certain nombre de séries et films ont aussi disparu de HBO Max ces dernières semaines, y compris Moonshot, The Witches et An American Pickle. D’autres devraient suivre.

Une chose est sûre : nous verrons nettement moins de blockbusters sur ce nouveau service de streaming. Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a déclaré que sortir les films dans les cinémas généraient davantage de revenus. “C’est pour cela que la plupart des gens travaillent dans cette industrie – pour être sur le grand écran lorsque les lumières s’éteignent. C’est ça la magie, et ce modèle économique est bien plus robuste.”