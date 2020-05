HBO Max dégaine déjà ses premières offres promotionnelles

HBO s'apprête à lancer son propre service de streaming vidéo, un service baptisé HBO Max. Et comme Disney, le géant américain dégaine une offre promotionnelle pour tenter d'attirer de nouveaux utilisateurs. Présentation de l'offre en question.

HBO Max a décidé de tenter une approche très similaire à celle de Disney+ en proposant un certain nombre de promotions à celles et ceux qui décideraient de tenter l’aventure très rapidement. Aujourd’hui, et comme Disney+, la promotion permet de profiter d’un tarif mensuel réduit pour la première année d’abonnement.

HBO Max dévoile une première offre promotionnelle

L’offre en question permet de faire diminuer la facture mensuelle de 15$ normalement à seulement 12$ durant la première année. Ceci si vous êtes un tout nouvel abonné ou un client HBO Now “éligible”. Autrement dit, il vous en coûterait un peu moins cher que l’abonnement HD standard de Netflix, précise Variety. Cela étant dit, il y a un petit hic. Il n’est pas possible de souscrire à cette offre promotionnelle de n’importe où.

12$ par mois au lieu de 15$ pendant la première année

En effet, la promotion n’est accessible que via le site de HBO Max directement ou via celui de WarnerMedia. Impossible donc de passer par un quelconque autre distributeur – qui prennent déjà une commission sur les revenus de WarnerMedia -. Cela ne devrait pas être un problème par la majorité des nouveaux abonnés mais c’est un aspect à prendre en considération si vous souhaitiez vous abonner via un partenaire tiers.

Le fait que HBO Max tente d’attirer ainsi dès le début de nouveaux abonnés n’a rien de surprenant. Il s’agit là d’un gros, très gros coup pour WarnerMedia – et AT&T de fait – en ce qui concerne le streaming. Cela devrait lui permettre de venir concurrencer les Netflix et autre Amazon Prime Video. Multiplier les abonnements si tôt dans le cycle de vie de la plate-forme permettrait de faire gonfler les chiffres rapidement et de faire le buzz autour du service pour renforcer sa position à moyen et long terme. Espérons que HBO Max réussira son coup. Avec un catalogue si alléchant, ce pourrait être assez simple…