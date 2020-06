HBO fait le ménage dans les noms de ses services

HBO propose depuis quelques années plusieurs offres pour profiter de son catalogue autrement que via la télévision. Cela a donné lieu à un certain nombre de produits. Avec un nouveau tout récemment, HBO Max, pour le streaming.

HBO a décidé de faire un grand ménage de printemps dans ses services. Adieu HBO Go et HBO Now pour faire place nette à son nouveau service et sa nouvelle application HBO Max. L’information a été confirmée récemment à Engadget. Voilà qui devrait permettre de s’y retrouver plus facilement, tant pour les clients existants que pour celles et ceux qui réfléchiraient à s’abonner.

HBO fait le ménage dans ses offres

HBO Go, le service de VOD pour les abonnés câble, sera “débranché” et arrêté définitivement le 31 juillet. HBO Now, la même offre mais pour les abonnés non câble, deviendra tout simplement HBO. Le réseau TV américain fait place nette à HBO Max qui propose les programmes HBO habituels ainsi que du contenu original exclusif. “Implémenter ces changements nous permet de renforcer encore davantage HBO Max comme la plate-forme principale pour accéder non seulement à l’offre très fournie de HBO mais aussi au vaste catalogue WarnerMedia de contenus acquis et originaux, tout en simplifiant notre offre aux clients sur le marché”, déclararait HBO dans un email.

Celles et ceux qui utiliseraient actuellement HBO Go peuvent accéder à tout le contenu HBO “et bien davantage” sur HBO Max sans aucun surcoût, selon HBO. Certains clients HBO Go MVPD pourront s’authentifier sur hbogo.com jusqu’au 31 août. Les utilisateurs de HBO Now, quant à eux, auront toujours accès à tous les contenus de la plate-forme comme à l’accoutumée dans la mesure où le changement de marque se fera “dans les mois à venir”. Du changement, certes, mais uniquement du rebranding, et un regroupement d’offres qui ne devrait avoir aucune incidence, ou presque, pour les abonnés existants.