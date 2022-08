HBO donne un premier aperçu de sa série TV The Last of Us

Un premier trailer pour la série HBO The Last of Us, l'occasion de découvrir Pedro Pascal et Bella Ramsey dans la peau de Joel et Ellie. Rendez-vous dans quelques mois.

Certains jeux vidéo sont plus facilement transposables à l’écran, que ce soit pour le cinéma ou en série TV, que d’autres, c’est évident. Cela étant dit, même si le jeu fait un véritable carton en termes de ventes et qu’il est acclamé par la critique, l’adaptation reste un exercice des plus périlleux. Nombre de ces projets ont connu des destins tragiques. Avec The Last of Us, HBO semble pourtant faire les choses bien. Nouvelle “preuve” avec ce premier aperçu vidéo.

Un premier trailer pour la série HBO The Last of Us

HBO a publié un premier aperçu vidéo de sa très attendue adaptation live-action pour le petit écran de The Last of Us. Dans un trailer publié sur sa chaîne YouTube juste avant la grande première d’une autre série très attendue, House of the Dragon, les fans ont pu découvrir environ 20 secondes de Pedro Pascal et Bella Ramsey dans la peau de Joel et Ellie.

L’occasion de découvrir Pedro Pascal et Bella Ramsey dans la peau de Joel et Ellie

Bien que la vidéo ne dure que quelques secondes, celle-ci est pleine de moments que les fans reconnaîtront facilement. Nous pouvons ainsi voir un échange entre Joel et Ellie tiré directement du jeu original. Il y a même un flashback avec la mère biologique de Joel. Ce premier trailer nous offre aussi un aperçu de Nick Offerman dans le costume de Bill.

Rendez-vous dans quelques mois

Inutile de dire que les attentes autour de cette série sont extrêmement élevées. En plus de proposer un casting quatre étoiles, Craig Mazin – à qui l’on doit la parfaite série Chernobyl – est impliqué dans ce projet en tant que scénariste, créateur, showrunner et producteur, tout comme le directeur créatif du jeu original, Neil Druckmann. La série doit normalement arriver sur les écrans au début de l’année 2023, sans pour autant que la date précise n’ait été annoncée. La première saison comptera 10 épisodes.