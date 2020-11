Les adaptations de jeux vidéo sur le petit ou le grand écran sont toujours un exercice difficile. De nombreux projets se sont cassés les dents. Aujourd'hui, nous apprenons le lancement d'un projet d'adaptation d'un jeu acclamé par la critique, The Last of US.

Le studio Naughty Dog a fait un travail magnifique, parfait diront certains, en ce qui concerne la manière dont est racontée l’histoire de The Last of Us. Nombre de joueurs avaient même imaginé ce que pourrait donner cette même histoire dans une série TV ou un film. Si vous êtes intéressé(e) par ce genre d’adaptation, sachez que HBO vient justement de commander une série adaptée de cette franchise.

HBO commande une série TV The Last of Us

Voilà une information très intéressante, réjouissante même pour les fans du jeu. Au casting technique, on retrouvera notamment le directeur créatif du jeu Neil Druckmann ainsi que le scénariste d’une autre série TV à succès, Chernobyl, à savoir Craig Mazin. Neil Druckmann sera aussi producteur exécutif aux côtés de Carolyn Strauss – qui a déjà œuvré sur Chernobyl et Game of Thrones -, du président de Naughty Dog Evan Wells ainsi que de Asad Qizilbash et Carter Swan de Sony Productions.

Peu d’informations pour le moment

Selon la vice-présidente exécutive de HBO en charge de la programmation, Francesca Ori, “Craig et Neil sont des visionnaires dans leurs domaines. Avec eux à la direction ainsi que l’incomparable Carolyn Strauss, cette série plaira à n’en point douter aux fans de la première heure des jeux The Last of Us comme à celles et ceux qui découvrent cette saga culte. Nous sommes ravis de collaborer avec Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire épique et si immersive.”

Il sera en effet très intéressant de voir ce que propose cette série TV. Pour l’heure, les jeux adaptés en séries TV autres films n’ont pas franchement été des succès. Cela étant dit, le genre survival/zombie/horreur a déjà été repris par de très nombreuses séries et films par le passé. Qui sait, peut-être que cette série The Last of Us sera une réussite. C’est tout ce qu’on lui souhaite. Pour l’heure, nous n’avons aucune date de lancement et aucune information concernant un éventuel casting. Il va falloir patienter avant d’en savoir plus.