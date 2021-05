Haven Entertainment Studios récupère plusieurs développeurs de Stadia Games and Entertainment

Jade Raymond étoffe l'effectif de Haven Entertainment Studios avec un recrutement digne des plus grandes structures de l'industrie vidéoludique.

Financé par Sony Interactive Entertainment, sans pour autant entrer dans le capital, Haven Entertainment Studios travaille depuis plusieurs semaines sur une licence originale et exclusive à la PS5. Pour ce faire, Jade Raymond a débauché d’anciens collaborateurs de chez Ubisoft Montréal et EA Motive pour tenter d’atteindre la qualité AAA des PlayStation Studios. Si le projet n’en est encore qu’à ses débuts, plusieurs nouveaux vétérans arrivent en provenance de Stadia Games and Entertainment pour étoffer l’équipe de développement :

Sébastien Puel (Assassin’s Creed), General Manager et cofondateur

Mathieu Leduc (Assassin’s Creed, Watch Dogs), Creative Director et cofondateur

Pierre-Francois Sapinski (Prince of Persia, Assassin’s Creed, Rainbow Six Siege), Director of Production et confondateur

Paola Jouyaux (Far Cry, Watch Dogs, Child of Light), Senior Producer et cofondateur

Leon O’Reilly (Splinter Cell Blacklist, Rainbow Six Siege, Anthem), Chief Technical Officer et cofondateur

Corey May (Assasin’s Creed, Splinter Cell Blacklist, Doom), World/IP Director

Jonathan Dankoff (Assassin’s Creed, Spinter Cell, Mortal Kombat), Insights Director

Erwann Le Rouzic (Rainbow Six Siege), Game Designer

Francis Denoncourt (Prince of Persia, Assassin’s Creed), Senior Concept Artist

Mathieu Latour-Duhaime (Deus Ex, Thief), Senior Concept Artist

Pierre-Marc Bérubé (Rainbow Six Siege, Ancestors), Software Engineer

Pierre-Olivier Chartrand (Assassin’s Creed, Far Cry, Splinter Cell, Ghost Recon Breakpoint), Gameplay Programmer

Carl Leduc-Benoit (Battlefield, Star Wars Battlefront, Anthem), Gameplay Programmer

Stéphane Larouche (Deus Ex, Star Wars, Anthem), Senior Level Artist

Sacha Viltofsky (Assassin’s Creed, Rainbow Six Siege, Ancestors), Technical Director

Pierre Tremblay (Batman Arkham, Watch Dogs), Senior Level Designer

Jonas Axelsson (Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor), Senior Level Designer

Stephane Tardif (Watch Dogs), Animation Technical Director

Haven Entertainment Studios s’arme pour la PS5 de Sony

D’autres noms bien connus de l’industrie comme François Pelland (Assassin’s Creed, Spinter Cell, Watch Dogs, South Park), ancien directeur exécutif chez Ubisoft Québec, ou encore Darby McDevitt (Assassin’s Creed), ancien directeur narratif chez Ubisoft Montréal, devraient rejoindre Haven Entertainment Studios afin de s’occuper d’une exclusivité dédiée à la PS5.