Haven Entertainment Studios : Jade Raymond travaille sur une franchise inédite pour Sony

Presque six ans après avoir aidé Hideo Kojima à se lancer en indépendant suite à son départ de chez Konami, le constructeur japonais Sony a décidé de tendre la main à Jade Raymond après sa mauvaise expérience au sein de Google pour la plateforme cloud gaming Stadia. L’ancienne directrice d’Ubisoft Toronto (Splinter Cell Blacklist) et EA Motive (Star Wars Squadrons) prépare une exclusivité PS5 avec Haven Entertainment Studios à Montréal au Canada avec d’anciens développeurs d’Ubisoft.

Jade Raymond introduces Haven, a new Montreal-based game development studio working on an original, new IP for PlayStation: https://t.co/98Iug9Em0V pic.twitter.com/hTjLsDNbbV — PlayStation (@PlayStation) March 16, 2021

“Nous sommes fiers de soutenir Haven et d’investir dans son avenir“, déclare Hermen Hulst, directeur des PlayStation Studios. “Nous connaissons les défis et les récompenses inhérents à la formation d’équipes créatives, et Jade a énormément d’expérience à la tête des plus grosses franchises de jeux. Nous sommes très confiants quant à l’avenir de Haven Entertainment Studios et de son premier projet, actuellement en cours de développement“. Jade Raymond se réjouit de cette nouvelle aventure : “Rien ne me fait plus plaisir que de revenir aux sources avec une équipe talentueuse sur cette nouvelle franchise. Lancer un studio indépendant soutenu par Sony Interactive Entertainment nous permet de repousser nos limites, avec l’appui d’un éditeur qui comprend le processus créatif lié à la création des jeux et qui est renommé pour la qualité de ses produits et son respect des joueurs.”

PDG et fondatrice de Haven Entertainment Studios, Jade Raymond dévoile les objectifs de son studio : “Les douze derniers mois ont été à la fois étranges et difficiles. La pandémie, l’injustice sociale et la crise de l’emploi ont frappé une grande partie de mes amis, de ma famille et de mes collègues. Tous ces facteurs, associés à l’incapacité de voir mes amis et ma famille, m’ont plongée dans un cocon d’introspection, m’incitant à réfléchir sur ce qui importait vraiment. Je fais des jeux depuis un bon moment, plus de 25 ans, maintenant ! J’ai eu l’opportunité de diriger la création de deux franchises à succès et de former plusieurs équipes et studios de A à Z. Certaines de ces aventures ont connu un succès que je n’aurais même pas imaginé en rêve, tandis que d’autres ont été moins bien accueillies. Plusieurs personnes m’ont récemment demandé si, après toutes ces expériences, j’avais encore envie de travailler dans le secteur des jeux vidéo. Et la réponse est OUI, sans aucun doute ! C’est dans l’industrie du jeu que je me sens à ma place ! Que je joue aux Colons de Catane avec mes enfants ou à Valheim avec mon équipe, les jeux me procurent toujours autant de joie. Ils me permettent de me relaxer, mais aussi de me connecter et de partager des expériences avec mes proches. Et la création des jeux est, pour plusieurs raisons, encore plus gratifiante. Réunir des experts issus d’autant de domaines créatifs, des compositeurs aux artistes conceptuels, en passant par les programmeurs (car oui, les programmeurs aussi sont créatifs !) pour former un orchestre travaillant de concert pour proposer aux joueurs des mondes à explorer, je ne vois, personnellement, rien de plus satisfaisant. En faisant le point sur ma carrière pour décider de son avenir, je suis arrivée à une conclusion très simple… je dois revenir à ce que j’aime le plus, tout en faisant en sorte que notre équipe puisse explorer, trouver l’inspiration et créer en toute liberté. C’est pour cela qu’aujourd’hui, j’annonce l’inauguration de Haven, un studio indépendant qui réunit de nombreux développeurs talentueux avec lesquels j’ai travaillé par le passé (et que j’apprécie énormément !), leur donnant l’occasion de faire ce qu’ils aiment le plus. Il est temps pour nous de nous recentrer sur les JEUX dans un cadre nous permettant d’exercer notre art sans limitation ni obstacle. Nous voulons créer des mondes dans lesquels les joueurs pourront s’évader, s’exprimer et trouver une communauté. Nous voulons faire de notre passion un projet. Nous voulons créer quelque chose de merveilleux pour les gens. Car nous sommes convaincus que les jeux peuvent leur procurer de la joie, tout comme Sony. Leur engagement pour l’excellence est inégalé. C’est pour cette raison que leur soutien me va droit au cœur. Ensemble, nous souhaitons créer des jeux qui seront un havre (haven en anglais) pour les joueurs, et nous voulons bâtir un studio qui représentera un havre pour les développeurs. Ainsi, même si nous n’avons pas énormément de détails à vous dévoiler aujourd’hui, je voulais que la communauté PlayStation sache que Haven Studios travaille déjà d’arrache-pied sur une franchise secrète. Nous sommes impatients de vous en montrer davantage !“