Hausse du prix des jeux : Take-Two Interactive va l’imposer progressivement

L'éditeur américain Take-Two Interactive estime que les joueurs sont prêts à payer leurs jeux vidéo plus cher.

Avec NBA 2K21 à 75 euros sur next-gen, Take-Two Interactive avait lancé les hostilités concernant la hausse du prix des jeux avant que Sony Interactive Entertainment lance une surenchère à base de 80 euros pour les exclusivités first-party. Si Microsoft est plus tatillon sur le sujet dans l’immédiat, l’industrie vidéoludique se prépare petit à petit à imposer cette augmentation. Strauss Zelnick, le patron de la maison-mère de Rockstar Games, semble d’ailleurs convaincu que les joueurs sont prêts à accepter cette nouvelle tarification, du moment que la qualité est au rendez-vous : “Nous sommes d’avis que nous offrons une gamme extraordinaire d’expériences et beaucoup de possibilités de rejouabilité. La dernière fois qu’il y a eu une augmentation des prix aux États-Unis, c’était en 2005-2006. Nous pensons donc que les consommateurs sont prêts. Notre point de vue est de toujours offrir plus de valeur que ce que nous facturons, pour s’assurer que l’expérience et le coût de l’expérience sont positifs pour le consommateur. Nous savons tous de façon anecdotique que même si vous aimez une expérience de consommation, si vous sentez que vous avez été surfacturé pour cela, cela ruine l’expérience et vous ne voulez plus l’avoir à nouveau. Si vous allez dans un bon restaurant et que vous vivez une expérience formidable et un bon repas, mais que le chèque est le double de ce que vous pensez qu’il devrait être, vous ne reviendrez jamais. Nous voulons toujours que les consommateurs sentent que nous livrons beaucoup plus que ce que nous demandons en retour. C’est également vrai pour les dépenses de consommation récurrentes. Nous sommes là pour activer et engager les consommateurs, et si nous le faisons, la monétisation suivra.”

Ancien président des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment, Shawn Layden évoquait déjà l’arrivée d’une hausse du prix des jeux plusieurs mois en arrière : “Entrer dans la prochaine génération, ce n’est pas seulement un rôle important dans la gestion… C’est aussi, peut-être, vraiment évaluer ce que nous pouvons continuer à mettre dans les jeux – à quel prix pouvez-vous continuer à créer ces jeux ? (…) Les jeux sont à 59,99 dollars depuis que j’ai commencé dans ce business, mais le coût des jeux a augmenté dix fois. Si vous n’avez pas d’élasticité au niveau des prix, mais que vous avez une énorme volatilité sur la ligne de coût, le modèle devient plus difficile. Je pense que cette génération va voir ces deux impératifs se heurter. Tous les coûts liés aux jeux sont des coûts de main-d’œuvre, non ? Vous n’avez pas à construire une usine. Vous n’avez pas à transformer le sable en verre. C’est juste de la créativité et votre capacité à rassembler des personnes partageant les mêmes idées pour accomplir quelque chose, mais tout est basé sur les gens… Ce sont tous les coûts qui y sont associés. Alors, comment pouvons-nous voir ça et dire ‘y a-t-il une autre réponse ?’ Au lieu de passer cinq ans à créer un jeu de 80 heures, à quoi ressemblent trois ans et un jeu de 15 heures ? Quel en serait le coût ?”

Les prix des jeux PS5 et Xbox Series X seront décidés au cas par cas

L’été dernier, Strauss Zelnick expliquait que le prix des jeux next-gen ne serait pas toujours élevé quand bien même le but est d’offrir une expérience premium à prix premium : “Il n’y a pas eu d’augmentation de prix pour les titres phares depuis très longtemps, malgré le fait qu’il en coûte beaucoup plus cher pour les fabriquer. Et nous pensons qu’avec la valeur que nous offrons aux consommateurs… et le genre d’expérience que vous ne pouvez vraiment avoir que sur ces consoles de nouvelle génération, le prix est justifié. Mais il est facile de dire cela lorsque vous offrez une qualité extraordinaire, et c’est ce que notre société est fière de faire. Nous parlons simplement pour nous-mêmes. Il est évident que nous ne parlons pas au nom de l’industrie et que celle-ci ne se coordonne naturellement pas sur ces questions, c’est le moins qu’on puisse dire. Les prix doivent refléter la qualité de l’expérience, et nous visons à offrir les meilleures expériences du secteur. Et de notre point de vue, c’est un changement de prix extrêmement modeste étant donné que les prix n’ont pas changé depuis très longtemps.“