Haunted Mansion : une nouvelle adaptation cinématographique du Manoir Hanté de Disney

L'attraction Le Manoir Hanté des parcs Disneyland sera portée une nouvelle fois au cinéma.

Prévu pour le 8 mars 2023 en France et le 10 mars 2023 aux USA, le film Haunted Mansion sera réalisé par Justin Simien (Dear White People, I Can’t With You, Bad Hair) et suivra un veuf qui croyait autrefois au surnaturel mais qui est maintenant un guide touristique nonchalante dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Le casting sera composé de LaKeith Stanfield, Owen Wilson (Loki), Rosario Dawson (The Mandalorian), Danny DeVito (Dumbo) et Tiffany Haddish qui incarnera d’ailleurs une médium engagé pour communier avec les morts. A noter que Katie Dippold est en charge du scénario.

Un trailer pour le Haunted Mansion de 2003 avec Eddie Murphy